Meghan y Harry esperan otro hijo: cómo es el vínculo de Archie con la familia real

Alejados de las responsabilidades de la Corona Británica, Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron agrandar la familia, y el anuncio de la llegada de un nuevo integrante a la familia fue hecho el sábado por un vocero de la pareja que compartió una tierna foto donde ya se deja ver el el embarazo de la ex actriz.

Meghan Markle y Harry serán padres de nuevo.

Tras la salida del matrimonio de la familia Real, el comentario más esperando era el de la Reina Isabel, quien a través de un escueto comunicado del Palacio de Buckingham dijo que estaba muy feliz por la bella noticia. “Su Majestad, el duque de Edimburgo, el príncipe de Gales y toda la familia real están encantados y les desean lo mejor”, sostuvo.

De hecho, pese a los rumores de alejamiento, Katie Nicholl, corresponsal de la realeza y editora de la revista Vanity Fair, declaró hace dos semanas que Harry mantiene un vínculo estrecho con su padre Carlos de Gales y su abuela. Incluso, señaló que Isabel ve frecuentemente al pequeño Archie a través de videollamadas.

Hasta ahora, se desconoce de cuántos meses está embarazada Meghan, pero se estima que se encuentra atravesando el segundo trimestre, un tiempo ya prudencial para dar la noticia.

No sorprende que la duquesa haya sido cautelosa para hacer público su embarazo, teniendo en cuenta que ella misma contó qué sufrió un aborto espontáneo en julio de 2020. “Supe, mientras estrechaba en mis brazos a mi primer hijo, que estaba perdiendo el segundo”, escribió con la emoción a flor de piel en un artículo publicado por The New York Times.

Respecto al vínculo que Harry mantiene con su hermano, no es ningún secreto que ambos atraviesan un momento difícil en su relación, sobre todo después de la salida de la pareja de la familia Real.

Según Battle of Brothers, un libro de Robert Lacey, historiador y consultor de la serie The Crown, las peleas entre ambos tuvieron siempre que ver con que William, como futuro rey, se dedicó a representar los intereses reales y se mostró a favor de la institución y sus reglas, mientras que el menor de los hijos de Lady Di se caracterizó por su rebeldía y su desfachatez para plantear sus críticas a la monarquía.

Harry y Meghan ya son papás de Archie.

Aunque Harry y Meghan abandonaron sus responsabilidades como miembros de la realeza británica, el lugar que ocupa el príncipe Harry en la línea de sucesión al trono se mantiene, al igual que el de Archie y el de sus futuros hijos.

Teniendo en cuenta esto, el bebé asumirá el octavo puesto, precedido, desde el primero hasta el último, por el príncipe Carlos, Guillermo, Charlotte, Louis, Harry y Archie.

Así, el pequeño que viene en camino será el quinto nieto para Carlos de Inglaterra y presumiblemente será el primer bisnieto de Isabel II que nazca fuera de Gran Bretaña.