Meghan y Harry: la negociación secreta para "volver" a la Corona que enardeció a William

El próximo 31 de marzo se cumplirá un año desde que Meghan Markle y el príncipe Harry sorprendieron a toda la Familia Real al anunciar desde su cuenta de Instagram su indeclinable renuncia a la Corona. Ahora, ya instalados en su lujosa mansión de California, los duques de Sussex volvieron a generar revuelo en el Reino Unido. ¿El motivo? El hijo menor de Lady Di inició una negociación secreta con su abuela, la Reina, para regresar a la realeza, aunque con algunas condiciones. Las exigencias que William no piensa tolerar.

"Harry está arrepentido por el modo en el que se hicieron las cosas", reveló a la prensa inglesa Andrew Morton, biógrafo real. Si bien el príncipe no lamenta su decisión de apartarse de la Familia Real, lo cierto es que extraña su carrera militar y sufre el duro aislamiento al que su esposa y él fueron sometidos por parte de los principales miembros de la Corona. "Al principio le costó su nueva vida, pero ahora está encantado. Le gustaría poder seguir formando parte de la Corona, pero con ciertas condiciones".

Un año atrás, Harry participó de la cumbre de Sandrignham en la que la Reina accedió a su pedido de "alejarse de la primera plana", pero le puso ciertas condiciones. En concreto, los duques de Sussex se iban a tomar un año para "analizar el cuadro de situación" y luego tomar una decisión definitiva. "La Reina siempre esperó que su nieto preferido entre en razón y regresara a la Corona. Nunca cortó el diálogo con él y de un tiempo a esta parte las conversaciones en torno a una posible re negociación se están dando en tono amistoso".

Sin embargo, no todos los miembros de la Familia Real comparten el entusiasmo de la monarca. Sin ir más lejos, el principal detractor de Harry es nada más y nada menos que su hermano mayor, heredero al trono. "William sufrió mucho la decisión de Harry, pero lo que más lo enojó fueron los modos. Le dolió que no lo hablara antes con él. Se sintió traicionado. Si bien ahora la relación atraviesa un momento más calmo, los rencores siguen y no estaría dispuesto a aprobar el regreso de su hermano y su cuñada a la Familia Real".

Según consignó el tabloide británico The Sun, Harry mantendrá un encuentro por videollamada con la Reina para definir los nuevos pasos a seguir. Se especula con que el príncipe regrese al Reino Unido para poder hablar "cara a cara" con la monarca, pero el viaje dependerá de la evolución de la pandemia de Covid-19. En concreto, el hijo menor de Lady Di busca que su abuela apruebe una "prórroga" al acuerdo que alcanzaron un año atrás, al tiempo que les de la autorización para continuar siendo miembros de la realeza, pese a vivir en Estados Unidos y a mantener contratos privados millonarios.

Pase lo que pase con la Reina, Meghan y Harry viajarán a Londres en los próximos meses al menos en tres oportunidades. La pareja se comprometió a asistir al cumpleaños número 95 de la monarca (que tendrá lugar el 21 de abril), los cien años del duque de Edimburgo (10 de junio) y la inauguración de una estatua en honor a la difunta princesa Diana el primero de julio, fecha en la que hubiera cumplido 60 años.

"No hay planes para echarlos o quitarles sus títulos", aseguró Morton. Sin embargo, hay muchas dudas en torno a la capacidad de la pareja de poder mantener sus actividades oficiales y sus jugosos contratos privados. "La posibilidad de que puedan formar parte de los dos mundos es muy finita, pero está en análisis. William tiene una posición más dura, en especial después de la pandemia. En un primer momento muchos especulaban con la pérdida que significaría para la Corona la renuncia de Harry, uno de los miembros más populares. Sin embargo, los royals sobrevivieron a un duro 2020 sin él y los índices de popularidad los acompañan".