Meghan y Harry se preparan para darle un golpe durísimo a la familia real

Meghan Markle y el (¿ex?) príncipe Harry prendieron el ventilador y los resultados se pueden llegar a conocer en cualquier momento: la pareja le concedió una extensa entrevista a dos periodistas que planean editar un libro sobre ellos. Las revelaciones que hagan pueden hacer temblar los cimientos del Palacio de Buckingham, que no logra acostumbrarse a los problemas que le traen estos dos jóvenes rebeldes, amados por los británicos.

La biografía tiene un título provisorio: Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (algo así como A través de los reinados modernos: el Mundo Real de Harry y Meghan). El temor palaciego radica en la posibilidad de que la pareja cuente detalles de su siempre tensa relación con la familia real y explique los motivos profundos de su decisión de abandonar Gran Bretaña para radicarse en Canadá.

Los autores del libro son los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand. Scobie es un reconocido "Meghanista", por lo cual se espera que se trate de algo así como un libro amistoso con la pareja, porque además a nadie se le ocurriría que los jóvenes hablen con periodistas que sospechen críticos u hostiles. El libro, pandemia mediante, será lanzado el próximo 11 de agosto. Tendrá 320 páginas y se espera que sea un éxito en todo el mundo. Será publicado por la editora neoyorquina Dey Street Books, y luego traducido a varios idiomas.

La preocupación por las declaraciones que pudieran haber hecho Meghan y Harry existe y es mucha en el entorno de la reina Isabel. Tras el llamado Megxit, la imagen de la monarquía se dañó bastante, y a eso hay que sumarle la amistad entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein, un magnate acusado de gravísimos hechos de pedofilia y abuso sexual. Los autores vienen trabajando en su libro desde 2018. Querían publicar su libro con el nacimiento del pequeño Archie, pero desde entonces pasaron tantas cosas en la vida de la pareja que no podían dejarlas afuera. Cuando comenzaron con su libro, por ejemplo, no había ocurrido el Megxit, que ahora probablemente sea uno de los hechos centrales del libro. Y además se fue profundizando cada vez más la grieta entre Harry y su hermano, el siempre dócil Príncipe William. Los intentos de la reina o el príncipe Carlos por neutralizar a los jóvenes podrían ser reflejados en el libro, para mayor descrédito de la familia Real.