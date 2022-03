Memes, after party y hasta el apoyo de otros actores: lo que dejó el cachetazo de Will Smith

El reconocido actor Will Smith, ganador del Oscar por su rol principal en "Rey Richard: Una familia ganadora", la biopic en la que interpreta al padre de las exitosas hermanas Venus y Serena Williams, mantuvo un incómodo cruce con el comediante Chris Rock durante la ceremonia que incluyó una cachetada y un insulto por un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

La secuencia, que puso una extraña e inesperada pausa en una gala que se venía desarrollando sin mayores sobresaltos, se desató cuando Chris Rock, que estaba por presentar la terna a Mejor Documental, aprovechó el momento para realizar una broma sobre el aspecto de la actriz -que sufre de alopecia-, a la que comparó con la protagonista de la popular "G.I. Jane", interpretada por Demi Moore en 1997.

En una actitud que en principio se supuso guionado pero después levantó sospechas por las reacciones del comediante, Smith se levantó de su asiento en el Dolby Theatre de Los Ángeles y no sólo le pegó un cachetazo a su colega, sino que luego lo insultó para pedirle que no mencionara el nombre de su pareja.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los actores ya habían mantenido una polémica por Jada en 2016, cuando en el marco del movimiento #OscarsSoWhite ("Oscars tan blancos"), que señalaba la carencia de nominados afroamericanos y de color en la premiación, la intérprete dio a conocer su intención de boicotear la ceremonia.

"Su esposo Will no fue nominado por 'La verdad oculta'. Lo entiendo. Uno se molesta, no es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por 'Wild Wild West'!", había bromeado Rock, en referencia a la comedia encabezada por el actor que fue pésimamente recibida por la crítica y el público.

Una vez en el primer corte que tuvo la transmisión, de acuerdo a lo que publicó el sitio especializado en espectáculos TMZ, varios colegas de Smith se le acercaron para intentar calmarlo y que no aumente más la tensión. Uno de ellos fue Bradley Cooper, el actor de The Hangover, a quien incluso llegaron a retratar las cámaras.

Entre colegas le dijeron a Smith que no tenía sentido seguir con la discusión. Según trascendió, Denzel Washington y Tyler Perry incluso llegaron a decirle que ignore al comediante después del hecho. Las fuentes a las que tuvo acceso el mencionado medio sostuvieron, además, que Smith tenía los ojos vidriosos debido a que habría llorado después de lo que sucedió.

Pero, como no podía ser de otra forma, una situación en una ceremonia que vista por millones de personas en todo el mundo generó una catarata interminable de memes. Uno de los primeros, bien argento, fue la comparación con la pelea que mantuvieron el difundo periodista Mauro Viale con el empresario de la carne Alberto Samid.

Después de la comparación incluso llegó un video con el audio de la pelea. Acá te lo dejamos para que lo disfrutes.

Pero ese no fue el único meme que se generó. Acá te dejamos más.

¿Cómo terminó toda la situación? Una vez que concluyó la ceremonia varios de los actores, directores, guionistas y músicos que participaron de la misma fueron invitados a la fiesta de la revista Vanity Fair.

Allí, de acuerdo a las imágenes que se viralizaron, se lo puede ver a Will Smith bailando y feliz, dando a entender que lo sucedido ya había quedado en el pasado.