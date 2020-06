Memes y burlas en las redes sociales contra Luis Majul por una supuesta infidelidad de la esposa

Luego de presentar el último domingo una denuncia penal a raíz de una serie de mensajes intimidatorios que recibió en su teléfono el viernes pasado, Luis Majul se convirtió en tendencia en las redes sociales a partir de un rumor sobre una presunta infidelidad por parte de su esposa, María Elizabeth Conte Grand, que señalaba que había sido vista entrando a un hotel alojamiento junto a un juez.

Todo comenzó a partir de un tuit que realizó un usuario en el que aseguraba que existen fotos de la esposa del periodista, junto a un importante juez en la puerta de un Hotel Transitorio, en el expediente contra la AFI de Mauricio Macri por supuesto espionaje que está en manos del juez Federico Villena, a cargo de los tribunales federales de Lomas de Zamora.

Situación que no fue confirmado, ni mucho menos. A partir de ahí, cientos de internautas instalaron el #MajulCornudo y no pararon hasta convertirlo en tendencia sumando burlas y memes contra el conductor de La Cornisa.

Cabe destacar que Majul había sido noticia luego de que se dieran a conocer la escandalosa denuncia contra el ex gobierno de Mauricio Macri por espionaje ilegal, por la que ya están imputados el ex presidente y el ex titular de la AFI Gustavo Arribas. En la lista de personas escuchadas figuraba el periodista, pese a su ferviente respaldó al gobierno de Cambiemos.

Días atrás, Majul también había denunciado ser víctima de amenazas por teléfono por lo que este fin de semana realizó una denuncia penal. “Si lo que buscan es amedrentar, tengo una mala noticia para darles: fracasaron de nuevo”, sostuvo durante su descargo.

Según explicó, dado el tenor de los mensajes, estos podrían haber sido enviados por “un loquito suelto”, así como también por “algún incondicional de Cristina Kirchner”. En esa línea, señaló que la vicepresidenta lo acaba de acusar de formar parte de una asociación ilícita “para perseguirla”.

Lo cierto es que el periodista especializado en política se convirtió en el principal blanco de críticas y los memes fueron parte de las controvertidas burlas que le hicieron. Mientras algunos optaron por defenderlo y acusar a “los seguidores kirchneristas” de instalar las burlas, otros arremetieron contra el periodista sin piedad y lo convirtieron en un meme más de las redes sociales sin ningún tipo de justificación.