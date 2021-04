Mensaje conmovedor: a una semana de su muerte, la China Suárez recordó a Sofía Sarkany

Hace una semana, Eugenia Suárez perdió a su mejor amiga. El 29 de marzo, Sofía Sarkany murió por un cáncer de útero y a una semana de haberse convertido en mamá gracias a una subrogación de vientre. El dolor aún está a flor de piel.

Por ese motivo, la China le dedicó unas emotivas palabras desde sus redes sociales, junto a varias fotos en las que se las ve a las dos juntas. El primer posteo estuvo vinculado a una foto que se hicieron a mediados de 2016.

“Siempre de la mano”, escribió la China junto a la imagen que las muestra juntas en un evento. La otra, en tanto, es una postal en las que están abrazadas, sonrientes, miran a cámara. La actriz le agregó la frase: “5 años desde ese día... ¿Qué estarán planeando los de arriba que se llevan a los mejores?”.

No es el único posteo que le dedicó a Sofía. A horas del fallecimiento de la diseñadora, la esposa de Benjamín Vicuña escribió: "Sofía, ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura de que me esperan y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo y de penas; en donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”.

Y finalizó el texto, junto a un video en el que se la ve a Sofía mientras baila en la habitación de un hotel, durante unas vacaciones juntas.: “Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi Ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro serán muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas, pasate un ratito por acá, que yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”.

En tanto, Ricky Sarkany, el papá de Sofía tuvo palabras super emotivas para recordarla: “Tu eterna sonrisa y bondad. Si la vida se midiera en períodos de tiempo, hasta la eternidad sería poco para compartir con vos. Si la vida se mide en felicidad, sueños y pasión, superaste el límite máximo. Gracias por incorporar a la familia a Tomy, el hijo varón que siempre soñamos y por, junto a él, traer al mundo a Félix”.