Un "ping-pong abierto a todo": Gastón Edul es el nuevo “pretendiente” de Coty Romero

Gastón Edul se ganó la fama dentro del ambiente deportivo poco a poco, aunque su expansión al resto de los rubros fue a partir de la buena relación que logró consolidar con los miembros de La Scaloneta, siendo su punto más alto el momento en el que tranquilizó a Lionel Messi en Qatar 2022, cuando este le decía "bobo" al delantero neerlandés Wout Weghorst. Ahora, al reportero lo vincularon con la ex Gran Hermano Constanza "Coti" Romero, a quien estuvo escribiéndole por Instagram.

La información la dio a conocer Yanina Latorre durante la última emisión de LAM, un programa donde la correntina suele ir hasta como angelita invitada, algo que jerarquiza la primicia que lanzó la pareja del comentarista Diego Latorre. Inclusive la versión hasta fue confirmada por la hermanita, quien no ahondó de más en el "ping-pong" que tuvieron, pero reconoció que en términos sentimentales "está abierta a todo".

Del lado del periodista deportivo el silencio le tomó las redes sociales a través de las cuales siempre mostró un perfil activo y participativo. Es probable que en el caso de él, también haya tenido una persona que lo calme hasta que pase el temblor de la exposición pública, al igual que él hizo con el rosarino tras la victoria contra Países Bajos en Cuartos de Final de Qatar 2022. Ese día en el que el capitán del seleccionado argentino tiró la frase: "Qué mirás, bobo", mientras que Edul lo tranquilizaba.

Esa posición de la correntina tiene un sentido esperanzador en medio de la fuerte crisis existencial y de angustia, definida como una depresión con ataques de pánico, que manifestó en los últimos días como invitada de LAM. Allí profundizó sus declaraciones respecto a la reciente separación de ella con Alexis "Conejo" Quiroga, de quien se enamoró durante su estadía en la casa más famosa del país.

"Separarme de una persona a la que amo fue lo más complicado de todo. Creo que a más de uno le habrá pasado eso de soltar y no soltar, al principio, como que sí, después que no y así, hasta que al final ya vas soltando. A veces a la madrugada le mando un mensaje y lo borro, los dos estamos enamorados mutuamente del otro pero no podemos volver a estar juntos. Yo siento que tengo muchos problemas todavía, yo no quiero eso para él, sé que le voy a hacer mal así", reveló la correntina. Este hecho se confirmó en los últimos días, cuando se los vio en un asado en la casa de Ariel Ansaldo, junto a otros y otras hermanitas.

"Yo no quiero que él esté mal, lo que quiero es algún día poder sanar y poder estar bien el día de mañana con él o con otra persona, pero no puedo estar con alguien y ser mala con él", aseguró durante su paso por LAM del martes. "Porque yo les cuento, ustedes me ven así pero es muy feo cuando yo tengo esos ataques de pánico, es horrible, para cualquier persona que esté a mi lado es re difícil. Y yo no quiero que una persona esté a mi lado así y pueda sufrir todo eso", agregó.

El Conejo también pasó por LAM y se refirió al estado psicológico de su ex. "Son muchas cosas que capaz que yo no podría contarlas. La estoy acompañando lo que más puedo, nunca me he alejado, siempre he estado apoyándola", aseguró el cordobés.

"Ustedes se separaron como pareja ¿pero siguen teniendo vínculo?", le preguntó Latorre. "Sí, es un vínculo de comunicación. No sé si es la palabra es ‘no soltarse’, sino que es acompañarse amorosamente en la medida que uno pueda. Creo que por ahí cuando terminás una relación, y no la terminás mal, podés tener ese vínculo de acompañar al otro hasta un punto. Coti está en una situación en la que no se siente ella. Está atravesando muchas cosas, que son personales de ella", señaló El Conejo.

Su ex pareja, en ese momento hasta se animó a dar su opinión respecto a que Coti participe de la próxima edición de Bailando por un Sueño. "No quiero sonar egoísta, pero si fuese por mí, en lo personal, la he visto en situaciones muy feas. Yo por mí la sacaría y no no me gustaría que hiciera el Bailando", reconoció. "A lo mejor yo lo veo desde afuera, y es que lo que le distrae ella son los ensayos", añadió.

Lo cierto es que el tiroteo con el periodista deportivo existió y fue tras la separación confirmada por ambos en las redes sociales. Ahora, habrá que ver si la misma habilidad que tuvo el movilero para hacer buenas migas con los integrantes de la Selección Argentina de Fútbol la demuestra a la hora de seducir a Coti, en el marco del difícil momento que atraviesa.