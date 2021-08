Mensajes encriptados y celos: los detalles de la nueva crisis de pareja de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Otra nueva crisis de pareja. Otra vez los celos y las discusiones en el medio. Otra vez Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo como protagonistas. La primera en dejar en evidencia que algo se había roto entre ambos fue ella. Y aunque repite que detesta que se metan en su vida privada, publica todo lo que le pasa.

“Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia”, escribió Gianinna en su cuenta de Twitter, el martes a las siete de la mañana, en respuesta a una usuaria. La joven había asegurado: “Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero”. Entonces la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe le pidió que le respondiera en qué bar la había cruzado. Fue ahí que le dijo que tenía unos “quilombos de celos”. Extraño.

Entonces lanzó: “¿Cuándo me viste y en qué laburas?”. No hubo respuesta por parte de la joven. De hecho, ante la cantidad de retuits y respuéstas que recibió el posteo, ella decidió cerrar su cuenta, cambió su biografía y publicó la frase “Leave Gianinna alone” (”Dejen a Gianinna en Paz”, en español). Más extraño aún.

Pero, fiel a su estilo, la ex pareja de Sergio Agüero aprovechó para continuar generando polémica. Entonces le respondió a varios seguidores. Primero le contestó a uno que le cuestionó que preguntara en qué bar la habían visto: “Hice una pregunta y en mis leyes espirituales suponer no es algo que entre en juego”.



Luego cuando otra seguidora le dijo que el tuit iba a tener mucha repercusión y aparecería en los portales de espectáculos, la hermana de Dalma disparó, con cierta sorna hacia las hermanas del recordado 10: “Imaginate que tengo tres de mis tías diciendo en un programa de televisión junto a un desequilibrado cosas que no son. Me dan igual los portales y los payasos berretas. Soy insignificante para ellos”.

Esa frase la dijo porque en la noche del domingo, sus tías paternas Ana, Kity y Cali, junto al abogado Matías Morla, le dieron una entrevista a Luis Novaresio, en donde castigaron a Dalma, Claudia y por supuesto, a Gianinna, por diversos destratos tras el fallecimiento del ex jugador de la Selección Argentina.

A pesar de que a Gianinna le consultaron si había terminado su relación con Osvaldo, nunca respondió. Aunque eligieron no hablar directamente sobre su relación, lo hicieron a través de sendos posteos en sus redes sociales. Como ya lo han hecho en otras ocasiones. Lo llamativo es lo que sucedió.

En primero lugar lo hicieron a la misma hora y a través de las historias de Instagram. Aunque no dijeron que están separado, el ex futbolista y actual cantante de rock escribió en su cuenta de Instagram: “Hubo momentos, destellos de esperanza, pero no tardaron en disiparse en la misma vieja fórmula: el hedor de la realidad”.

Apenas unos minutos después y también por las stories, Gianinna compartió con sus seguidores una frase de William Shakespeare: “La imagen de la muerte es como un espejo que nos dice que la vida no es más que un soplo y que es un error fiarse de ella”. Antes había publicado diversas imágenes de los nuevos productos de moda que vende en su rol de diseñadora.

Otra dato que indica que la pareja atraviesa una nueva tormenta sentimental es que la mamá de Benjamín Agüero posteó en el feed de Instagram una foto con Osvaldo, algo que jamás había hecho hasta el momento. El mensaje para el ex de Jimena Barón, incluyó el primer nombre del ex delantero de la Selección de Italia: “¡Te amo, Pablo! Así 24/7. En estos tiempos de odio. De tanto hablar por hablar. Vos sos luz, sos primavera. Mi cable a tierra y mi paz”.

Esta no es la primera crisis que atraviesa, aunque podría ser muy seria. Allegados a la pareja relatan que las escenas de celos de Daniel por los mensajes que recibe Gianinna en sus redes sociales son parte de la normalidad de su relación. Algo que llamaría la atención de la mayoría. Ya sea por los palabras de apoyo por la muerte de su padre o por intentos de conquista, Osvaldo suele enojarse con su novia. Y eso se volvió insoportable. Para colmo, las supuestas salidas nocturnas de Gianinna a diversos bares, como sucedió en el tuit que desató la polémica, complicaron el presente del noviazgo. ¿Será el final?