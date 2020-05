Mensajes y una carta de amor: un fan de Ariana Grande intentó entrar en su casa para matarla

Ariana Grande se convirtió tendencia a nivel mundial en las redes sociales, pero no por algún nuevo sencillo suyo que haya promocionado, sino por una grave situación que vivió semanas atrás, pero que tomó estado público este mismo jueves.

Según trascendió, un seguidor de la popular cantante estadounidense entró a su casa con el único objetivo de asesinarla.

Así lo aseguró este jueves el portar estadounidense TMZ, el cual detalló que el acosador está obsesionado con ella y no logró cumplir con su cometido debido a que la estrella pop no se encontraba en su domicilio, aunque sí estaba la madre de la artista.

A raíz del hecho, Ariana logró conseguir una orden de restricción contra él hombre que la acosa sin parar.

Esta última la obtuvo gracias a que dentro de la mochila del hombre se encontraron algunas notas que decían que quería “asesinar a la artista”. Todo ocurrió el 14 de marzo, cuando el acosador identificado como Fidel Henriquez se coló por el patio de la vivienda de la cantante escondido detrás de un camión de reparto y empezó golpear a su puerta con mucha violencia.

En sus manos, según los testigos del hecho, Henriquez llevaba una carta de amor que pretendía darle a la artista antes de cumplir con su objetivo. Además, los mismos señalaron que lo vieron hablando completamente solo al costado de un tacho de basura. "Temo por mi vida ", le dijo Grande a las autoridades a la hora de pedir la orden de restricción.

Sin embargo, en la casa no se encontraba la cantante y solo estaba su mamá, quien no dudó en llamar las autoridades. Una vez detenido, la policía encontró varias notas que decían: “Quiero matar a Ariana Grande”. SI bien fue puesto en libertad debido a que no se encontraba armado en ese momento, Justicia firmó una orden temporal de restricción que le impide acercarse a Ariana.

No conforme con la situación, la cantante además presentó un pedido formal a la justicia de Los Ángeles, donde asegura que vive con miedo y teme que el hombre todavía esté tramando cómo asesinarla. Fue por esta razón que se implementó otra orden de restricción con vigencia por cinco años, hasta el 5 de mayo de 2025, para desarticular cualquier intento del acosador.

De hecho, el mismo no puede acercarse a menos de 100 metros de la artista ni de su madre y tampoco puede tener contacto con ninguna de ellas por ninguna vía (redes sociales, Mail, llamados o mensajes de texto). “Como resultado de las acciones del señor Henríquez, he sufrido y sigo sufriendo angustia emocional”, sentenció Joan, la madre de Ariana.