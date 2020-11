Menudo toca fondo: el día en que renunciaron los cinco integrantes

El video es elocuente. Un periodista monta guardia en la puerta de las oficinas del manager Edgardo Díaz. Hasta que de pronto se los cruza a ellos, los chicos de Menudo. Cinco adolescentes irreverentes y simpatiquísimos a los que el público suele ver felices por pertenecer a Menudo. Ahora están felices, pero porque se van de la banda. Rawy Torres, incluso, viste una remera que dice "You Fat Bastards". ¿Es un mensaje para Edgardo Díaz, para su socio panameño José Antonio Jiménez, para ambos? La banda completa va a renunciar.

El episodio está narrado en la serie Súbete a mi moto, acaso de una manera un poco más liviana que como ocurrió en la vida real, pero tampoco de una manera demasiado liviana. Según la serie, tras el despido de Sergio Blass y Rubén Gómez - luego de que en 1990 los detuvieran con marihuana en el aeropuerto de Miami- Edgardo Díaz planeó una actividad frenética con los Menudo que quedaban (Robert Avellanet, Rawy Torres, Adrián Olivares) y los reemplazantes de Sergio y Rubén, el venezolano Jonathan Montenegro y el español Edward Aguilera. Edgardo no quería que el tropezón fuera caída y se pasó de rosca. A esto hay que sumarle la omnipresencia de su socio, José Antonio Jiménez, verdaderamente insoportable para los chicos y muy agresivo en el trato cotidiano con los padres. Menudo se mantuvo de gira alocada, con menos dinero, menos confort de lo habitual y en un clima de nerviosismo que a veces llevaba a olvidar que sus integrantes eran entre niños y adolescentes.

1991. Menudomanía en las calles de Miami

“Había tan solo transcurrido un mes del episodio, del escándalo con Sergio y con Rubén, y empieza la rutina de trabajo, la agenda estaba muy apretada porque teníamos conciertos pendientes, teníamos que de nuevo limpiar el nombre con una nueva generación renovada, por decirlo así, y teníamos lógicamente el peso encima de poder de alguna forma levantar de nuevo al grupo porque esa noticia manchó un poco la imagen”, contó Jonathan Montenegro. El clima se cortaba con un cuchillo.

Rawy Torres fue más allá, días atrás en el popular programa mexicano Ventaneando. "El hecho de tener que trabajar estando enfermos es maltrato. No son las condiciones de trabajo adecuadas o correctas. Por otro lado, un abuso verbal, de desacreditar, de tirar por el suelo una participación, una ejecución, eso no es lo correcto. No quiero repetir la palabra, pero si te puedo dar un sinónimo, sería, eres una basura. Y junto con eso, el demérito: 'Esto no sirve'. Nosotros exigimos que se diera un cambio en el trato -o mejor dicho, en el maltrato-, esto se llevó a una mesa, no se tuvo en consideración. Nuestra posición quedó un a vez más desacreditada, nos pusimos de acuerdo los cinco y dijimos no . Ya no hay más nada que hablar, no hay más nada que aguantar. El maltrato verbal, el maltrato físico para Robert..." La periodista de Ventaneando le preguntó si pudo ver el episodio según el cual Edgardo Díaz le tiró del pelo a Robert Avellanet. Rawy le dijo que sí.

Robert, Rawy, Jonathan y Edward renunciaron a Menudo, alegando "incumplimiento de contrato, trato cruel y maltrato emocional". Adrián Olivares reconsideró su posición original y decidió continuar en el grupo..

Una vez más, Edgardo Díaz intentó reinventar el grupo. Ingresaron Abel Talamántez Andrés Blázquez, Alexis Grullón y Ashley Ruiz. Ashley cantaba muy bien, pero prácticamente no hablaba castellano: aprendería para estar en Menudo.