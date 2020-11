Menudo y chamán: Ashley Ruiz tomó ayahuasca y se convirtió en un carísimo maestro espiritual

Ashley Ruiz es, sin dudas, uno de los integrantes más particulares de Menudo. Por empezar, tal como lo cuenta la serie Súbete a mi moto, cuando entró en el grupo no hablaba una palabra de español. Tuvo que vencer su total desconocimiento del idioma y finalmente se impuso. Estuvo en Menudo hasta los 19 años, incluyendo dos años cuando la banda cambió su nombre a MDO.

Ashley es la voz de algunas de las baladas más clásicas del Menudo de la última generación, como “Me sigue pareciendo frío” y "Lo que juramos". Según la edad que tengas, puede ser que a) te acuerdes de estos hitazos, o b) los hayas visto y escuchado en la serie.

El hecho es que en 2016, en una entrevista con el diario peruano El correo, Ashley reveló como se produjo su transformación espiritual. “Cuando salí del grupo tuve experiencias espirituales en Perú. Cuando fuimos a grabar el video Bienvenido al nuevo mundo en Machu Picchu, sentí que mi corazón se abrió. De ahí quise explorar más esa experiencia y cuando salí del grupo me mudé a Perú, me fui a Cusco, de ahí a Huancayo, a Jauja, luego a Iquitos; pasé experiencias lindas en la selva. Cuando regresé a Estados Unidos tenía 21 años, empecé a hacer música espiritual, hice giras con maestros como Deepak Chopra y el Dalái Lama, con una onda más espiritual, de conciencia, de meditación, yoga. Mi vida era todo eso y todavía es una invitación a las personas que están buscando otra opción para la relación que tenemos con nuestra mente. Para mí fue lindo tener los dos mundos: la meditación y la locura de cantar Súbete a mi moto y Fuego”.

¿A qué se dedica Ashley hoy? En su sitio Web, él mismo se define como “Maestro espiritual, entrenador de vida, poeta, entrenador vocal holístico, místico, cantante y compositor”. Su máxima aspiración, dice, es ayudar a otros para que “se den cuenta y sean con confianza la inteligencia amorosa que realmente son durante los últimos 20 años a través de charlas, talleres, retiros, conciertos de sanación, sesiones privadas y grupales”. No lo hace gratis, claro.

“Habiendo actuado en su adolescencia para millones de fanáticos que gritaban en todo el planeta con la banda de sensación latina, Menudo, Ash luego se lanzó desde la cima de Machu Picchu en un período intenso de conciencia abierta y auto-indagación entre los chamanes que cambian de forma y sus maravillosos medio de morir en lo profundo de la selva amazónica”, dice su sitio Web, donde también se cuenta que el artista y chamán tiene un grupo de música devocional, Here Il Here.

Un tema solista de Ashley de 2012

Si estás leyendo esta nota, seguramente recordarás que Claridad es el máximo hit de todos los tiempos de Menudo. Bien: Ashley dicta sendos cursos de “Introducción a la Claridad” y “Recarga de Claridad”. El primero dura seis sesiones y cuesta 700 dólares; el segundo dura tres meses y cuesta 1333 dólares.

“Aunque la claridad es nuestro estado natural de ser, muchas veces puede que no lo parezca, solo porque somos muy hábiles para enfatizar nuestras historias / mentes en lugar del espacio puro y abierto en el que aparecen / corazón. Durante este viaje de 3 meses, aprenderemos a reconocer la realidad inquebrantable de nuestra verdadera naturaleza, descubriremos y aclararemos cualquier creencia, miedo o duda que nos limite y activaremos la confianza para vivir como esta brillante creatividad amorosa en nuestra vida cotidiana”, propone.

Un tema devocional de Ashley con su grupo

También tiene un curso denominado “El amor es acción”, que cuesta 2500 dólares y dura seis meses, y otro que se llama “Ser sublime”, que cuesta 11 mil dólares y dura todo el año. Entre los testimonios que recomiendan las terapias del ex Menudo, similares a otros que se pueden encontrar en las páginas de los maestros espirituales, sobresale el de su discípula Ann Hoffman. “Conozco a Ash Ruiz desde hace 14 años, y en ese tiempo lo he visto convertirse en un maestro de la no dualidad realmente talentoso. Él está dotado de la capacidad de compartir desde el corazón para ayudar a la persona a ver y sentirse libre de experimentar su propio despertar. Es pura alegría trabajar con Ash Ruiz. Es sensible, creativo y conocedor. También es espontáneo y divertido. Hace que el autodescubrimiento sea tan fácil y delicioso como comerse un trozo de torta de chocolate”. Sabrosón, Ashley. Y espiritual.