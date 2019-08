Mercedes Benz, caballos y casas en Florida y Buenos Aires: la demanda millonaria de Vicky a su ex

Vicky Xipolitakis se encuentra transitando su momento más tenso a raíz de la denuncia por violencia de género que realizó contra su ex pareja Javier Naselli, quien regresó a Estados Unidos y ya inició los trámites de divorcio para desligarse de la modelo. Según contó Vicky, el empresario la empujó, le dio golpes con la palma de su mano y la agarró del cuello tras una discusión.

Al mismo tiempo, el escándalo comenzó a crecer cuando el entorno de la vedette puso en duda la sexualidad del ejecutivo del UBS Investment Bank. “Vicky le descubrió fotos de hombres desnudos que le llegaron a su celular. No sé su sexualidad y no me interesa, pero si es gay espero que salga en el closet porque le va a hacer bien”, contó Stefy Xipolitakis.

En este contexto, además, afirmaron que el matrimonio entre el empresario y la vedette es una "farsa" y que el entorno de la pareja sabe de la existencia de un contrato que consistía en casamiento y tener un hijo para continuar con las “apariencias”.

Cabe recordar que la historia de amor entre Naselli y Vicky comenzó hace más de dos años, y después de un año de novia con el millonario financista se casó en Nueva York, en donde vivía con el empresario, en una ceremonia secreta que no contó con la presencia de ningún familiar de la modelo. "Fue algo íntimo, para nosotros”, había dicho Vicky por aquel entonces.

El contrato tendría una duración de dos años y habría terminado en las últimas semanas, poco antes de la explosiva denuncia de Vicky contra Naselli por “violencia de género”. Al parecer, Naselli tendría pruebas de las “mentiras” de Vicky y las va a presentar en la Justicia estadounidense. Según su entorno, “está tranquilo y seguro”.

El empresario pediría la tenencia de su hijo Salvador y le iniciará acciones legales a la modelo en Estados Unidos, donde ellos figuran como casados. Vicky y Javier se casaron en un Registro Civil de Tribeca, en el Lower Manhattan, a cinco cuadras de la casa que compartían en una de las zonas más lindas y caras de Nueva York. La ceremonia costó solo 25 dólares.

Pero al igual que el banquero, Vicky también terminará de entablar la demanda de divorcio en las próximas horas y su abogada, Elba Marcovecchio, no dudó en hablar del patrimonio del empresario. "Empezamos investigaciones en Estados Unidos. No nos sorprendería que él quiera llevar a iniciar el divorcio allá, donde él es ciudadano desde hace muy poquito”, dijo.

Y aclaró: “Se va a sentir más cómodo litigando, y obligándola a Victoria, económicamente, a ir allá. Hay una gran diferencia entre litigar en Argentina y en Estados Unidos: allá es esencialmente caro. Ellos compraron una propiedad en Palm Beach (Florida) que Victoria aún no sabe si está puesta a nombre del matrimonio”.

La abogada, a su vez, señaló también que Naselli compró –estando casado con Vicky- propiedades en Buenos Aires que ya estarían “investigando”. “Hay caballos que se compraron allá, autos, un Mercedes Benz. Hay varios bienes comprados dentro de la sociedad conyugal que tenemos que averiguar a nombre de quién están colocados", explicó Marcovecchio.

Según explicó la letrada, iniciaron este tipo de investigaciones debido a que “el ingreso que Javier tenía era sumamente importante. No estamos hablando el ingreso de una persona acaudalada de Argentina. Es muchísimo dinero, pensemos que su actividad económica estaba siendo desarrollada en Buenos Aires, en Panamá y en Estados Unidos con diversos negocios”.