Mercedes Ninci se angustió en TV, colapsó y tuvo que ser internada: "Creí que me moría"

Mercedes Ninci vivió un momento de salud delicado en vivo, luego de conmoverse hasta las lágrimas por las imágenes de un incendio que se desató en un comedor comunitario de Villa Itatí. “Es un lugar de una solidaridad tremenda, está trabajando un cura villero y una monja, que tienen un lugar de reciclado impresionante. Y habría habido un cortocircuito en la caja de ingreso de la luz a la cooperativa de cartoneros”, contó.

Sucede que a la panelista la angustió "tanta pobreza" y, entre lágrimas. resaltó: "Los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente, que es tan honesta y tan laburante es tremendo. La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable".

Luego de manifestarse "cansada de los descartables" y de la poca predisposición de parte de los gobernantes en ayudar al otro, Ninci colapsó: la periodista se descompuso detrás de cámara y tuvo que ser asistida por una ambulancia que llegó al Trece y la trasladó hacia un centro médico sobre la calle Mitre. La periodista recibió la contención de la producción del ciclo que conduce Mariana Fabbiani, "Lo de Mariana, y del doctor Guillermo Capuya, que estaba presente en el estudio.

Según la propia Ninci, fue el médico la que la salvó y le “prolongó la vida”. A través de Pía Shaw, Ninci contó que le hicieron una punción este jueves “para ver si tuve, o no, una pérdida de vaso sanguíneo, o algo así”. Además, explicó que para ese entonces -esto ocurrió miércoles al mediodía- ya se le había ido la cefalea, pero aclaró que “fue repentina y tremenda”. “Pensé que me moría y que mis cuatro hijos se quedaban sin madre”, resaltó.

De acuerdo con lo informado por Los Ángeles a la mañana, Ninci recibió el alta médica a las 15 hs y se encargó de llamar a sus padres en Córdoba, para traerles tranquilidad sobre su salud. "Ya estoy bien, en casa. Lo único: no me dejan moverme hasta el sábado. Un embole porque no puedo ir a trabajar ni a la radio ni al canal. Ni subir las escaleras de casa. No me dejan hacer nada”, explicó en un audio que le envió a la panelista de LAM.

Finalmente, remarcó que ya se encuentra "bien" de salud y aclaró que solo fue un "susto" que no pasó a mayores. “Me re asusté porque estás hablando al aire y de golpe tenés un dolor de cabeza hasta la pera que te enceguece. No sabés el susto que me pegué”, agregó. El chequeo médico que recibió Ninci arrojó como resultado que la periodista sufrió una “cefalea migrañosa" y se descartó la existencia de cualquier tipo de hemorragia.