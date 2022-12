"Merecés lo peor vos y la puta de tu novia": los violentos mensajes de Camila Homs a De Paul

Ya es oficial: Rodrigo de Paul mantiene un visible mal vínculo con Camila Homs, su ex mujer y madre de sus dos hijos: Francesca y Bautista. De hecho, en las últimas horas el futbolista decidió radicar una denuncia en contra de la modelo a raíz de las amenazas, los insultos y los mensajes intimidatorios que la mamá de sus hijos le envió en las últimas horas. "Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo", reza uno de los mensajes.

El conflicto entre Camila Homs y De Paul estalló días atrás, luego de que el "7" de la Selección Argentina decidiera que sus hijos no eran prioridad y no dudó en correr a los brazos de Tini Stoessel luego del extenuante día arriba del ómnibus que trasladó a todo el equipo ganador del Mundial por la Ciudad de Buenos Aires frente a más de 5 millones de personas. "Sos la peor basura que conocí. No me conoces todavía. Cerra el orto", le envió Homs al volante.

Lo cierto es que tanto Tini como De Paul mantienen un tenso vínculo con Camila Homs. O al menos, así había confirmado días atrás el abogado Roberto Casorla, quien además resaltó que la cantante tuvo que bloquear a la modelo debido a los contundentes y fuertísimos mensajes que le envió en medio de un ataque de ira. “La situación, que comenzó inocentemente con un dedo, no quedó ahí", reveló el letrado en A la tarde (América).

Y sumó: "Empezó a escalar con mensajes de texto, de WhatsApp y por redes sociales. A punto tal que el viernes pasado en el show de Tini, una persona muy cercana a la pareja de De Paul-Stoessel me confirmó la gravísima situación”. Además, sobre si se trataba de un ilícito la reacción de Camila, Casorla aclaró: "Yo diría que el tipo de delito que estaría llevando adelante Camila contra Rodrigo y Tini es un modelo de acoso”.

Recordemos que De Paul estuvo el último mes concentrado en Qatar junto al resto de sus compañeras y enfrentó acusaciones y rumores de todo tipo. Primero, el ex volante de Racing fue duramente cuestionado luego del debut con derrota del seleccionado argentino ante Arabia Saudita. Fueron muchos, algunos periodistas incluidos, los que afirmaron abiertamente que el futbolista no tenía la mente puesta en la Copa del Mundo.

Esto se debió a los rumores que hablaban de una eventual separación entre Tini y Rodrigo. Esto obligó a la cantante a viajar a Doha para apoyar a su pareja en los encuentros ante México y Polonia que terminaron en victoria para la albiceleste. “Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encarás cada cosa que te pasa”, había escrito la cantante hace unos días en una historia de Instagram.

Al verlo, lo primero que hizo Tini fue correr a sus brazos y subírsele encima, al estilo "Koala de Marengo". Casi al instante, Camila compartió una selfie con cara de fastidio y escribió: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”. Lo hizo minutos después de que trascendiera el encuentro entre el futbolista y Tini. Acto seguido, compartió una grabación sin sonido donde se la puede ver tirando un beso a cámara para terminar haciendo “fuck you”.

El segundo escándalo ocurrió cuando los amigos del futbolista lo quisieron ayudar y hacer aparentar que le interesó ver a sus hijos apenas terminaron los festejos de todo el seleccionado argentino. Pero la realidad es que cuando tuvo la oportunidad de ver a la más grande que tuvo con Camila Homs lo hizo en un recital... ¡el de Tini Stoessel! que brindó en el Campo Argentino de Polo.

Allí, sin dudarlo, Tini le lanzó el tiro por elevación a Camila sin ningún problema, aunque sin nombrarla. “Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza y frustración, y lo pone en otra persona para hacerte sentir mal. Pero uno tiene que verse uno mismo, yo literalmente duermo todas las noches en paz. Que los envidiosos se vayan pal’ carajo”, aseguró la artista.

Del Hipódromo de Palermo sin escalas a Tequila, el boliche de costanera, partieron De Paul con el team Stoessel a seguir festejando el amor que dijo sentir por la cantante. "Les juro que tengo al lado a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón", dijo en su momento de esplendor cuando subió al escenario en la noche del jueves en pleno show que acompañó con la canción "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", acompañado de los gritos del "dale campeón".

A raíz de toda esa secuencia, Camila estalló de bronca, tomó su celular y le envió violentos mensajes al ex jugador de Racing y a la cantante, lo que provocó que ambos la bloqueasen. No conforme con esto, Marcelo Rochetti, abogado del jugador de la Scaloneta, confirmó que su defendido presentó los chats en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de iniciar acciones legales contra la mamá de sus hijos por "amenazas", De Paul también denunció por el mismo motivo a su ex suegro, Horacio Homs. “Merecés lo peor vos, y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”, le envió Camila a De Paul. ¿Y ahora?