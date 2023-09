Meri Deal, íntima: de la “cumbia cheta”, al pop urbano y el futuro de "Toco para vos"

2015 fue la época de oro de la “cumbia cheta”, donde muchas bandas supieron aprovechar esos veranos interminables en los que la cumbia se apoderaba de los boliches del país. Una de esas famosas bandas que fueron “bendecidas” por el furor fue “Toco para vos”, con unos temazos que eran imposibles no bailarlos, como “Hasta la luna” , “Solo necesito”, “Bailemos juntos” y muchos otros más más.

Con tan sólo 19 años, Meri Deal nos hacía bailar con una voz dulce, ¿pero de dónde viene ese tono? Nacida en Montevideo,Uruguay, los primeros encuentros con la música comenzaron desde que tiene uso de razón: “Fui metiéndome en todas las cosas que veía que tuvieran que ver, ya sea primero en el coro del colegio cuando era re chiquita, después en comerciales porque me divertía actuar, en musicales, en obras de teatro, en un montón de bandas”. Pero la versatilidad de Meri no viene de la nada, cuando era más chica le gustaba cantar todos los estilos “Tuve bandas de reggae, de blues, de rock, de música brasileña, de todo, real”.

Desde el 2019, Meri comenzó su carrera solista haciendo de telonera a grandes artistas como Ed Sheeran y Maroon 5 en el mítico Estadio Centenario de Uruguay, y de los Backstreet Boys en Antel Arena. En 2021, presentó su primer tema como solista, “11 Con 11”, seguido del éxito “Te Beso Yo”, en colaboración con Morelli y ahora lanzó su álbum debut “Amores Náufragos” demostrando que escribir es parte de su arte: “Habla de amores que nunca llegaron a puerto, que quedaron naufragando ahí. Entonces sí hay historias de amor, hay historias de desamor”.

Meri se muestra mucho más madura y decidía sobre qué es lo que quiere en su carrera, después de pasar un exitoso y al mismo tiempo tormentoso paso por la banda de cumbia, que le trajo los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, en el 2016 a Meri comenzó a enfrentar el otro costado de la exposición: se le hacía mucho más difícil respirar y sentirse a gusto con lo que le pasaba al sufrir ataques de pánico antes de un show.

En el verano del 2023 la cantante también sufrió un accidente de auto la cual la hizo replantearse más los momentos de la vida: “En menos de un minuto la vida te sorprende. Tuve un accidente, pero gracias a Dios fui la única involucrada y no me pasó nada. Estoy sana y agradecida de la vida. Fue un shock muy grande, pero me dio un sacudón de conciencia. Tengamos cuidado y aprovechemos al máximo de cada minuto que tenemos”.

Hoy Meri disfruta a pleno vida y su carrera musical soñando hacer colaboraciones estelares con artistas de renombre. “Shakira, muero por colaborar con Shakira, me parecería la cosa más alucinante”, reconoció y también dejó muy en claro con quién le gustaría estar en una canción y un escenario de la escena nacional: “Me gusta mucho Nicky Nicole, Wos, me encanta, Tiago".

¿De qué trata este nuevo lanzamiento?

-Bueno, este nuevo lanzamiento es mi primer álbum, debut, como solista. Justamente toda esta nueva etapa de transición entre “Toco para vos” y lanzar mi música. Es un álbum que vengo trabajando hace un poquito más de cuatro años, finalmente está ahí, se materializó, me tiene re contenta, muy agradecida, la verdad. Es un álbum que va recorriendo mis últimos cuatro años de vida en historias de amor y en lo que fue todo este cambio, así que espero que les guste.

Amor, desamor... ¿qué hay en ese álbum para que la gente sepa?

-Hay de todo, de hecho, se llama “Amores Náufragos” porque habla de amores que nunca llegaron a puerto, que quedaron naufragando ahí. Entonces sí hay historias de amor, hay historias de desamor, creo que hay todo tipo de historias; me parece muy difícil que alguien lo escuche y no se sienta identificado con nada, te juro, algo vas a encontrar. algún tema que te va a hacer llorar, que te va a hacer pensar.

¿Trataste de despegarte un poco de “Toco para Vos”, o dijiste: 'Voy a hacer lo que realmente yo quiero'?

-Fue una búsqueda, fue una exploración en el sonido, no es “Toco para Vos”, claramente el sonido no es ese; pero tampoco fue como un intento ni nada forzado, fue más bien como otra manera de contar las historias y otro sonido. Sí, igual me quedé como en los ritmos latinos y como en las ganas de igual escuchar canciones para bailar y eso. Así que, nada, fue un poco por ahí.

¿De dónde venís? ¿Desde cuándo comenzaste con la música? ¿Tus inicios? ¿Cómo te costó llegar a Toco para Vos?

-En la parte como musical, desde que tengo memoria, que me atrae muchísimo, que sueño con la música y con ser artista y con ser cantante, desde que tengo memoria realmente, toda la vida me fui apuntando hacia ahí; fui metiéndome en todas las cosas que veía que tuvieran que ver, ya sea primero en el coro del colegio cuando era re chiquita, después en comerciales porque me divertía actuar, después en musicales, en obras de teatro, en un montón de bandas, te juro.

Tuve bandas de reggae, de blues, de rock, de música brasileña, de todo. Siempre fui como que apuntando hacia ahí. La verdad es que toda la vida tuve mucho contacto hasta que a los 17 años formé “Toco para Vos” y fue la banda que se hizo conocida de todo lo que yo venía haciendo sin buscarlo, no era algo a lo que apuntábamos; fue algo de diversión, recreativo y de amor al arte y nos sorprendió a todos, hoy 10 años después, estoy acá con este proyecto que es la continuación.

¿Puede ser que se junten más adelante otra vez o vos ya cerraste una etapa con “Toco para Vos”?

-No creo que esa etapa está cerrada, Sino más bien es por ahí es una pausa. A ver, la banda se disolvió no por decisión de nadie, se disolvió por todos, porque éramos niños, bueno, adolescentes cuando empezamos y todos tenían distintos objetivos en la vida, distintos caminos y la banda nos atrapó mucho tiempo, para algunos mucho más del que en realidad se imaginaban, porque querían estudiar otras cosas, querían dedicarse a otras carreras, uno quería ser papá joven, de hecho, está esperando un hijo, de los chicos de “Toco para Vos”, un viaje, se casó y todo, otro de los chicos se fue a ir afuera, y así. Yo la verdad es que siempre tuve pendiente hacer mi música y seguir, entonces yo siento que esto es la continuación que va abrazado de eso, va completamente ligado a eso. Seguro nosotros en algún momento algo haremos para revivirlo.

¿Con quién te encantaría hacer una colaboración?

-Así tipo sueño, Shakira. Muero por colaborar con Shakira, me parecería la cosa más alucinante. Me gustaría también Grupo Frontera, Ángeles Azules, cómo todas estas bandas así de cumbia que me encantan, me re divierten. De acá, Argentina, me gusta mucho Nicky Nicole, Wos, me encanta, Tiago. Es que hay tantos artistas con los que me gustaría colaborar, que te juro te hago la lista.

Bueno, yo soy Meri Deal. Ahí me encuentran en todas las plataformas, TikTok, YouTube, Spotify, Instagram, en todos lados. Ahí les estoy mostrando mi música y contando todas las novedades y bueno, también acercándome un poquito a todas las personas que están del otro lado. Así que nada, espero que les guste mucho este álbum que vino hecho con mucho amor y muchos amores.