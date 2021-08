Messi habló de la tristeza de Antonela y sus hijos por la mudanza: "Fueron días difíciles"

Después de haber dejado el club Barcelona, y también su casa, Lionel Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, junto a sus hijos, llegaron a Francia para la presentación oficial del jugador en el París Saint Germain.

Tras días de mucha locura, el futbolista finalmente fue presentado, y luego de la exposición que vivió, se animó a hablar de cómo su familia atraviesa este momento, el cual generó cambios para todos.

En primera instancia, Messi reconoció que fue duro darle la noticia a la familia y contó cómo reaccionaron sus hijos y su esposa. “Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, confesó en diálogo con ESPN en París.

Ante las preguntas, explicó que lo más duro fue tener que darle la noticia a sus tres hijos, Ciro, Mateo y Thiago, quienes nacieron en Barcelona y tienen a todos sus amigos ahí. “Tuve que hablarles de Euro Disney, la Torre Eiffel, el estadio”, se sinceró. Además, dijo que “al que más le costó fue a Thiago”, su hijo mayor, porque ya está grande y entiende un poco más. El mayor de los hermanos es quien más vínculos tienen en España, y por su edad, 8 años, le cuesta dejar a sus seres queridos.

Por otro lado, el crack comentó que mañana jueves realizará su primer entrenamiento con el plantel del PSG y que Antonela junto a sus tres hijos regresarán unos días a Barcelona para terminar de resolver algunas cuestiones que quedaron pendientes.

”Mañana empiezo a entrenar y mi familia regresará a Barcelona para terminar de acomodar todo, no se cuando empezaré a jugar, tengo que ponerme bien físicamente y luego arrancaré”, comentó.

Messi será dirigido en el PSG por el argentino Mauricio Pochettino y tendrá como compañeros a sus compatriotas Angel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, más estrellas internacionales como el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappe y el español Sergio Ramos, entre otras figuras.

“Hablé con fideo (Di María), con Lea (Paredes) y Ney, vi un poco de París, algo de la Torre Eiffel, llego a un club donde tengo amigos, eso hace que toda la adaptación sea más sencilla. Es un plantel formado para ganar, quiero ganar otra Champions y sería extraordinario para el club lograrla por primera vez”, cerró Messi.