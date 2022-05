MET Gala 2022 polémico: Kim Kardashian, entre el look más comentado de la noche y la falta de diversidad

Es estratégica. Sabe cuándo mostrarse y cómo acaparar la atención total del espectador y de los medios que no se cansan de escribir sobre ella. Por buenos o malos motivos. Eso la transformó en la influencer más importante del mundo, la más influencer: Kim Kardashian (41), la ama y señora de todas las mediáticas. Hoy es noticia por caminar la alfombra roja de la MET Gala 2022 usando el vestido más caro de la historia de las subastas: el que usó Marilyn Monroe el 19 de mayo de 1962, cuando le cantó el feliz cumpleaños a John F. Kennedy.

En aquel entonces, la actriz atravesó el país para presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York y cantarle “Happy birthday” al presidente de los Estados Unidos en su aniversario 45. A pesar de estar filmando una película en Hollywood, Something got to give, Marilyn abandonó el set de filmación y sus responsabilidades para estar cerca de JFK. 78 días después aparecería muerta en su casa de Los Ángeles.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Seis décadas después, aquel vestido histórico volvió a ser foco de todos los flashes, aunque esta vez con Kim Kardashian adentro. En esta ocasión, la MET Gala 2022 se celebró como anticipo de la exposición: ‘In America: An Anthology of Fashion’, finalizando el doble evento que arrancó en 2021 con un mismo hilo conductor tributo a la moda norteamericana.

Marilyn y Kim: ¿íconos saludables?

En ese contexto, con el naked dress más famoso de la historia, Kim llegó hasta el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York acompañado por su nuevo novio, Pete Davidson. Todo bien, hasta que llegaron las declaraciones que abrieron el debate. “Se me ocurrió usar el vestido, pero cuando lo probé no me entraba. Así que les dije: ‘Necesito tres semanas y me va a servir. ¡Y perdí siete kilos!”.

Según detalló la modelo y empresaria, durante esas tres semanas se sometió a una dieta estricta sin carbohidratos ni azúcar y con mucha fuerza de voluntad. Así lo describió: “Soy una persona con mucha determinación. Creo sinceramente que nadie creyó que podía lograrlo, pero lo conseguí”. ¡En pocos minutos quedó en la historia! Lució el vestido exactamente el tiempo que tardó en desfilar por la alfombra y subir las escaleras del MET. Luego, por supuesto, se cambió la pieza original por una réplica.

Historia del vestido más caro del mundo

Marilyn Monroe le encargó al diseñador Jean-Louis una prenda a medida que pagó unos cuantos dólares. No hubo canje. La historia hizo que ese vestido creciera de valor a medida que pasaron los años. En 1999, se vendió por más de un millón de dólares en Christie’s, como parte de una subasta con varios objetos personales de la icónica blonda. Luego, en 2016, volvió a subastarse alcanzando la cifra de 4,8 millones de dólares. Lo adquirió el museo Ripley’s Believe It Or Not, los encargados de prestarle la reliquia a Kardashian.

Al terminar la gala, la influencer comentó que todos los sacrificios que hizo los celebraría “con pizza y donas”. Y educadamente aclaró: “Tengo mucho respeto por la pieza. Jamás me sentaría o comería nada con ella puesta”.

Todo cambia para que nada cambie

Ferni Moreno es periodista de moda y creadora de @fernihood. Fue directora de moda de Oh lalá y es referente y faro de las nuevas tendencias o deconstrucciones. BigBang le consultó por la MET Gala 2022 y la presentación de Kim Kardashian, y la periodista respondió: “Si bien el movimiento Body Positive está en tendencia, y hay un montón de activistas, las cartas, por lo que acabamos de ver siguen siendo las mismas”.

"Es un temón, y lo veo un tanto hipócrita. Acá el tema es que Kim lo dijo. Ella se hizo cargo de que para entrar en el vestido tuvo que adelgazar siete kilos. Un vestido súper emblemático, y creo que aún más polémico por la historia que hay detrás, porque Marilyn Monroe lo usó para cantar en el cumpleaños del presidente", afirmó.

Y siguió: "De fondo, lo más caliente del asunto es que ella fue la amante de Kennedy y de su hermano. Pero claro, hablar de los kilos que tuvo que perder Kim se pone un poco más interesante porque es fácil para darle, ¿no?".

"Por eso siento que es un poco hipócrita el tema. Si observamos a las mujeres que ayer protagonizaron la red carpet, el noventa por ciento son flacas y blancas. ¿Dónde está la diversidad ahí? No existe. Tampoco vamos a andar adivinando lo que pasó en el cuerpo de cada mujer, pero no creo que las chicas hayan estado comiendo una hamburguesa completa vegana para entrar en sus vestidos", sumó.

También declaró: "Sí creo que lo más interesante es hablar de la diversidad, que en la red carpet de anoche fue lo menos que vimos. Ahí me parece que está el punto. Y no dejemos de pensar que es un show de moda pura y dura, y aunque nos cueste reconocer, el cambio todavía es muy superficial. ¡No hay profundidad!".

Para finalizar, dijo: "Está bueno aclarar que es un tema que se refiere solamente a las mujeres. Como que los hombres pueden ir primero sin ningún tipo de dress code de la temática. No pasa nada. Van a ir con un traje negro y listo, y puede ser flaco, gordo, alto, petiso, que no pasa nada. Esto es un tema que sigue siendo solamente referencia de mujeres. Ahí está el otro tema".