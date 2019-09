Metallica volvió a grabar con orquesta sinfónica y el resultado podrá verse en Village Cines

Dos décadas atrás, Metallica sorprendía al universo metalero grabando un álbum en vivo con compañeros particulares: los miembros de la Orquesta Sinfónica de San Francisco (ciudad natal de la banda) dirigida por el prestigioso compositor y arreglista Michael Kamen.

Y ahora, la banda decidió celebrar el aniversario de aquel disco volviendo a registrar una actuación junto al mismo grupo de músicos clásicos, esta vez con la compañía del célebre director de orquesta Michael Tilson Thomas.

En cines

El show fue grabado el 6 y el 8 de septiembre y sirvió también como inauguración del Chase Center, un vanguardista espacio destinado a espectáculos diversos que además se convertirá en el estadio de local del equipo de la NBA Golden State Warriors. Además de repasar los temas incluidos en el álbum original S&M de 1999, Metallica sumó versiones sinfónicas de nuevas canciones.

Y los fans argentinos del grupo tendrán una oportunidad dorada para disfrutar del recital nada más y nada menos que en la pantalla grande: Metallica & San Francisco Symphony podrá verse el 9 de octubre en las salas de Village Cines.

El disco original

El álbum S&M fue grabado el 21 y 22 de abril de 199 en el Berkeley Community Theatre de San Francisco. En aquel entonces, todavía formaba parte de Metallica el bajista Jason Newsted, quien abandonó el grupo en el 2001.

Master of Puppets, Enter Sandman, el instrumental Call of Ktulu, Fuel y The Memory Remains son algunas de las canciones del repertorio de Metallica que aparecieron aquí en formato sinfónico, mientras que durante el show también se estrenaron los temas Human y No Leaf Clover.

Una idea de larga data

Según declaró el líder de la banda, James Hetfield, la idea de combinar la música de Metallica con arreglos clásicos es de larga data y la tuvo Cliff Burton, el primer bajista del grupo, fallecido en 1986 en un accidente de tránsito.

Paralelamente, el compositor, arreglista y director de orquesta Michael Kamen ya le había propuesto al grupo hacer versiones de sus canciones acompañadas por una orquesta luego de conocerlos en la entrega de los Grammy en 1992.