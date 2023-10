"Mi peor decisión fue tatuarme eso": qué dice la frase que se tatuaron Coti y el Conejo

De ser todo a pasar a ser nada: así fue la intensidad dentro de la relación entre Constanza Romero y Alexis Quiroga. Es que los ex participantes de Gran Hermano vivieron meses a pura pasión hasta niveles extremos como tatuarse juntos. Pasaron de convivir dentro del reality a seguir por fuera, estar en los mismos espacios y defender su amor con uñas y dientes, a no poder ni siquiera mirarse a la cara. Del amor al odio…

La que parecía ser una de las parejas que más iba a durar por fuera del reality, terminó siendo sin dudas la que más dio que hablar pero por su escandaloso final. Los ex hermanitos pasaron de declararse amor eterno en la casa de Gran Hermano a salir, viajar, convivir juntos, trabajar a la par y luego, de un día para el otro, un vergonzoso final que se convirtió en una novela que sumó varios y extensos capítulos.

Si bien siempre dejaron en todo público lo mucho que se querían, también tuvieron su lado negativo y es que mientras convivían dentro de la casa, ambos tuvieron etapas de celos con otros participantes y discusiones al respecto por tener miradas o contactos con otras personas, en un lugar en el cual claramente iba a pasar, debido a que estaban todos encerrados entre paredes. Sin embargo, ellos mismos demostraron un poco la clase de relación que iban a tener en el afuera.

Aun así, al momento de enfrentarse con todo lo que genera el final del programa, quisieron continuar con su vínculo amoroso como si nada pasara y con total normalidad, pero duró solamente algunos meses, porque de un día para el otro, todo se empezó a quebrar y desdibujar. A pesar de que el motivo certero nunca lo dieron y lo escondieron en la excusa de que ninguno de los dos está en un momento estable para mantener una relación, hay una realidad y es que ambos habían pedido bailar e incluso se postularon para hacerlo juntos en el Bailando por un Sueño que conduce Marcelo Tinelli, aunque aquella propuesta fue dada de baja y les tocó hacerlo por separado, algo que causó furor en cada uno.

¿Y cuál sería el problema de eso? Es que dentro de la casa más famosa, ambos se mostraban como dos personas celosas y posesivas el uno del otro y así como lo eran en un ámbito público, en lo privado fue mucho más explosivo. Cuando les avisaron que no podían estar juntos dentro del certamen de baile, ella aludió que no soportaría la imagen de verlo al “Conejo” todos los días compartiendo espacio, roces, abrazos y tocadas con una bailarina y lo propio pensó él a comparación del bailarín que le tocaría a “Coti”.

Entonces, desde ese momento, todo se empezó a poner cada vez más turbio aunque la gota que rebalsó el vaso fue sin dudas los rumores de infidelidad por parte del oriundo de Córdoba, que hasta tuvieron imágenes y videos circulando en las redes sociales de él besándose con una chica en un boliche de su provincia y por los cuales después de eso, aseguró que la correntina también se había mandado su parte en la intimidad, dando a entender que ambos cometieron el mismo error.

Pero sin dudas que nada de todo esto lo esperaban y que desde el momento uno decidieron apostar al amor, a tal punto de que tomaron una insólita decisión, la cual cualquier argentino promedio recomienda no hacer: tatuarse en pareja. Ambos se escribieron una frase que llevaban como bandera, pero a los meses de realizárselo, el amor se rompió para siempre y ahora sólo quedaron palabras sin sentimientos.

Hasta el momento, nadie sabía de la existencia de aquel tatuaje, hasta que a la oriunda de Corrientes le consultaron cuál fue la peor elección que hizo en su vida y ahí mismo lo respondió, sin ningún tipo de problemas. “Tatuarme al tan poco tiempo de conocer a una persona fue mi peor elección. No me tatué su nombre, pero sí una frase y ahora me la estoy sacando”. Y a la par, agregó: “Fue con el Cone”.

“La frase dice ‘nunca te voy a soltar la mano’”, contó la participante del Bailando. Y ahora, lo único que se cumplirá para toda la vida, será tener aquel grafiti en la piel porque solamente hay dos maneras de poder desligarse y es tapándoselo con algún dibujo por encima, o en todo caso, quitarlo a través de un láser que quema la piel. ¡Qué garrón!

Ante eso, Coti fue contundente con aquel tatuaje que ya no tiene ningún tipo de valor en su vida y que principalmente no se cumplió. “Resulta que el primer día que salí de la casa de Gran Hermano me soltó la mano... Yo soy re intensa, amo con todo mi corazón, amen mucho pero esperen un poquito más para tatuarse”, aconsejó y sumó: “No me arrepiento de haber amado ni de haber hecho todo lo que hice, no me arrepiento de nada, pero sí del tatuaje porque me tatué a dos meses de haberme puesto de novia”.