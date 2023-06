"Mi silencio dice mucho": el enigmático y angustiante mensaje de Verónica Ojeda en las redes sociales

La preocupación de los seguidores y seguidoras de Verónica Ojeda creció en los últimos días luego de que la mujer publicará en su Instagram un video de Lady Gaga cantando su canción Always Remember Us This Way (Recuérdanos siempre así). Sin embargo, las palabras que subió acompañando su publicación no correspondían con la letra original, sino que eran un manifiesto de sus sentimientos.

La mamá de Dieguito Fernando Maradona, el último hijo que tuvo Diego Armando Maradona en vida, generó incertidumbre tras el reel y las palabras con el cual lo acompañó. "Estoy agradecida con Dios por todo lo que ha pasado", escribió Verónica. A partir de ahí, muchos internautas no dudaron en señalar que se trataba de un mensaje al cielo debido a que usó la palabra "Dios" -como apodaban a su ex-, y porque el mensaje salió en las vísperas del Día del Padre.

"Mi vida no es perfecta. Si te mostrara mis heridas me preguntarías cómo es que soy tan fuerte. Decidí dejar atrás mi pasado, dejé de pensar qué pasará en el futuro, y vivir mi presente de una excelente manera, porque no sé si mañana estaré aquí, hoy decidí ser feliz. Cuidaré de mí hasta el final de mis días", expresó Ojeda en parte del texto que acompaña la publicación.

Aunque, sin dudas, la parte más emotiva y que más convoca a pensar en que la dedicatoria fue realmente hacia Diego Maradona, fue el final del texto. "Le doy gracias a Dios porque nunca me dejó caer. Él siempre me acompañará, en las buenas y en las malas. Hoy soy supremamente afortunada porque aún vivo. Gracias, Dios", concluyó Verónica.

Que la publicación haya sido a las puertas de un nuevo Día del Padre en el cual su hijito no estará con él, son la motivación perfecta para que exista el mensaje en las redes. Aunque, por otro lado, hay otras cuestiones que generan preguntas, como por ejemplo la canción que eligió, que no tiene nada que ver con el texto que subió.

El tema que inmortalizó Gaga tiene una letra melancólica y nostálgica respecto a un amor que ya pasó, con frases como "encontraste la luz en mí que no podía encontrar", "siempre nos recordaré de esta manera" y "no quiero ser solo un recuerdo". Y si acaso faltaba algo para sumar más sospechas acerca del estado y el por qué de la reflexión que subió Ojeda, era que la publicación tuviera un candado para evitar que los demás la puedan comentar, y que la llenen de preguntas respecto de su estado actual.

Luego de esto, Verónica subió una historia de letras blancas sobre fondo negro, donde dio nuevas pistas acerca de su realidad emocional. "Mi silencio dice mucho, porque soy el tipo de persona comunicativa, que pelea, que llora, que bromea, hace un chiste, que pide disculpas y hace todo para solucionar las cosas. Pero si llego al punto en que me callo y me alejo, es porque ya llegué a mi límite", escribió la mujer nacida en Villa Fiorito, al igual que el padre de su hijo.

La actual pareja de Ojeda, el abogado Mario Baudry, días atrás contó en La Tarde del Nueve las problemáticas que atraviesan Diego Fernando y su madre. "Es un tema muy difícil, y me van a entender los que tienen hijos, porque su papá era tan famoso que Dieguito, cuando usa la tablet y se pone a mirar un Tik Tok, Facebook o YouTube, encuentra los videos de su papá. Con lo cual, más allá de que nosotros no le contemos lo qué pasa, él viene a la mañana y pregunta", relató el letrado.

"El otro día estaba jugando por internet y cuando le preguntaron su nombre y lo dio, no le creían. Así que tuvo que intervenir Verónica. Es un nene que está todo el día en las redes, como todos, y tiene la información completa de lo qué pasa. Nosotros tratamos de que no tenga una carga en el futuro, por eso le explicamos simple. Esperamos que cuando sea grande todo haya pasado y no tenga muchos juicios encima, para que tenga una vida plena" deseó el padrastro de la criatura.

La ausencia de "El Diego" le pesa a todo el mundo que lo disfrutó y amo por sus gambetas inolvidables, y también por su lengua filosa, muchas veces cargada de verdades en ámbitos donde la mentira imperaba. Es lógico que para quienes compartieron vida y sangre con él, duela mucho más.