"Mi vida es un calvario": el fuerte descargo de Defederico tras las graves acusaciones de Cinthia Fernández

Después de las graves acusaciones de Cinthia Fernández, Matías Defederico se volcó a las redes sociales para realizar un duro descargo, en el que no se refirió a las denuncias de su ex mujer y madre de sus tres hijas, sino que aseguró que su vida es un "calvario" tras la separación y acusó a la ex panelista de Los ángeles de la mañana de haberle sido infiel.

Rememoremos un poco, pues round número 470. Cinthia lo acusó de haberle impedido durante dos horas la comunicación con sus hijas mayores (Bella y Charis) durante la madrugada de Año Nuevo y de haber querido manejar bajo los efectos del alcohol para llevárselas a su domicilio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"No entiendo aún ya pasado cuatro años de separarme la cizaña. El odio y el rencor que maneja CF contra mí. Cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza. Realmente, no puedo vivir en paz; no puede ser que se maneje con total impunidad en la televisión una mujer así y que puede decir lo que se le cante", disparó el deportista.

Si bien en ningún momento del descargo se refirió a la grave acusación de la madre de sus tres hijas (pero sí hizo hincapié en el motivo por el cual según él se terminó su matrimonio), Defederico se anticipó a las críticas por el tenor machista de su argumentación y sumó: "Realmente es un calvario mi vida, todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre, ni a ninguna mujer".

La grave denuncia de Cinthia Fernández contra Defederico por la madrugada de Año Nuevo

“Yo pasé Año Nuevo con una de mis hijas, que decidió quedarse conmigo porque yo pasé con el grupito de amigos y de los papás de los amigos de ellos y ella quiso estar con sus amigos, es obvio. Las gemelas pasaron con el padre y la gente me mandaba videos de él con mucho alcohol. El tema es que me las tenía que traer porque ellas me habían pedido ir a casa cuando hablé por teléfono porque también estaban sus amiguitos”, explicó.

Sucede que las chicas además de estar con su padre, también querían volver con su mamá porque Fernández había pasado la noche con unos papás del colegio y en la reunión también estaban los compañeros de las niñas.

“Él a la 01:57 de la madrugada me dijo ‘cuando termino voy’. Eran las 4 de la mañana y mis hijas no aparecían, me seguían llegando videos de él tomando. Yo me estaba preocupando porque veía eso y él las tenía que traer manejando”, comentó Cinthia.

Entonces, como su ex no le contestaba, ni tampoco ninguna de sus hijas, después de haberlos llamado a sus respectivos teléfonos, la bailarina pensó lo peor: que Defederico y sus hijas habían chocado en la ruta. “Me empezó a temblar el cuerpo, estaba en un estado muy crítico, muy nerviosa. Me fui a buscarlas a las 5 de la mañana. Fui calma, le escribí a la dueña de casa que era mi amiga para que me las lleve a la puerta”, contó en la emisión matutina de El Trece.

Así, la bailarina habló con su amiga, y ya a la madrugada le pidió que le trajera a las nenas. “Filmé para que no digan que entré a los gritos. Entonces me las trajeron a la puerta del barrio y me fui con mis hijas, pero pasé esas tres horas muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinó”.