"Mi vieja me echó del departamento": Alexander Caniggia y el fuerte descargo contra su madre

Un nuevo enfrentamiento se desencadenó en el clan Caniggia-Nannis. En esta ocasión, Alex Caniggia publicó un mediático video haciendo un descargo contra su mamá, Mariana Nannis, por desalojarlo del departamento que vivía pocos días antes de que su pareja, Melody Luz, diera a luz su primer hijo.

En febrero, Alex había comentado en el programa Socios del espectáculo que su mamá estaba “chocha” con la llegada de su primera nieta. El periodista, Juan Etchegoyen había revelado que en ese momento había tenido una conversación con Nannis y le había dicho: “Lo más lindo es ser abuela y yo amaba a mi abuelo. La voy a conocer cuando todo esté para conocerla, yo estoy en Europa”.

Sin embargo, no todo parecía felicidad. Una semana antes de su regreso a la Argentina, Nannis se comunicó con su hijo para pedirle que se vaya del departamento, lo que generó un fuerte repudio del influencer que compartió en sus redes sociales.

“Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento”, empezó diciendo Alex. “Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento”, continuó. Sin entender lo que estaba sucediendo el conductor televisivo comenzó a detallarle lo que se estaba viviendo en el hogar en ese momento: “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”, contó.

Luego finalizó: “Me echó. Bueno, nos reputeamos. Metete el derpa en el orto. y pum, me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento. Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’ Y yo me quedé como ‘¿what?’”.

Después de 10 días de esa conversación, nació la bebé de la pareja del influencer y Melody Luz: “Aparte, ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver qué la gente piensa. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”.

Sin embargo, este no es el primer episodio que Nannis corta la relación con alguno de sus hijos a causa de sus nietos. Hace unos años, uno de los hermanos del mediático, Axel, tuvo una bebé junto a su actual pareja, Nieves, pero Nannis jamás los visitó porque “nunca aprobó” la relación de su hijo con Nieves.

Según afirmaron, la madre no tuvo contacto con su nieta y, debido a esto, se rompió la relación con Axel. En cambio, el papá, Claudio Paul Caniggia, si comparte un cierto vínculo: “Claudio fue el único que apoyó a Axel y a Nieves. A partir de ese momento cambió su relación con su hijo. El único que comparte la relación con la niñita, y quien la ve cuando puede, es Claudio”.

Por otro lado, Axel y Nieves se fueron a vivir juntos a Europa y esto tomó de ‘sorpresa’ a Nannis: “Nieves es más grande. Ella sintió que no era el momento para que Axel fuera padre por el momento de su carrera artística”, afirmó.