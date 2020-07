Mica Viciconte, aislada por el positivo de Andy Kuznetzoff: "Uno quiere laburar y te encierran en tu casa"

Días atrás, Andy Kuznetzoff salió al aire por teléfono en su ciclo Perros de la calle, por FM Metro, desde el Sanatorio de la Trinidad, en donde está internado y aislado, y les comunicó a sus compañeros y oyentes que el sábado por la noche comenzó a tener síntomas, por lo que se realizó un hisopado que terminó dándole positivo de COVID-19.

Esta noticia generó un gran revuelo, no solo en Telefe, sino que también en la pantalla de El Trece, debido a que PH: Podemos hablar se graba en la misma productora que Bienvenidos a bordo.

El último programa de PH se grabó el miércoles 8 de julio, el cual fue emitido el sábado 11 y contó con la presencia de cuatro invitados: Benito Fernández, Flor Vigna, Romina Malaspina y Christophe Krywonis.

Si bien tanto el presentador como la producción de su programa se contactó con los invitados especiales, salvo por la ex Gran Hermano, ninguno manifestó su preocupación al respecto.

Malaspina se sometió por voluntad propia un hisopado, que dio negativo, mientras que el diseñador, la actriz y el cocinero señalaron solo seguirán cumpliendo la cuarentena estricta que rige en el AMBA.

Al mismo tiempo, José María Muscari y Micaela Viciconte, de acuerdo al protocolo vigente, ahora deben permanecer aislados luego de participar en el ciclo que conduce Guido Kaczka. "La verdad es que estaba re caliente", reconoció la actual pareja de Fabián Cubero en el El show del problema, el programa en el que es panelista y que no pudo asistir debido a los protocolos.

Al presentarla, Nicolás Magaldi, conductor del ciclo, explicó las causas en vivo por las que la marplatense no pudo ser parte del programa y le dio paso a ella, que salió al aire a través de una videollamada.

"Todos los días aprendo algo haciendo televisión, pero hoy, sinceramente, quería llorar un poco", dijo el conductor señalando los lugares vacíos de Mica y de Muscari, que está en la misma situación.

Visiblemente molesta, Mica reconoció que estaba "feliz" debido a que, pese a que se le habían "caído" varios proyectos por la pandemia, tenía un trabajo en la TV, pero que lo que ocurrió con Kuznetzoff le generó cierto fastidio: “Ahora estoy un poquitito más tranquila. Estaba un poco enojada, o caliente. La verdad es que estaba re caliente”.

Y concluyó: "Primero, quiero dejar en claro que no tengo ningún síntoma ni nada. Uno quiere laburar y tiene la posibilidad por no tener ningún síntoma y hace las cosas bien, se cuida, y demás, y te encierran de vuelta en tu casa... No es muy grato, la verdad. Lamentablemente no me queda otra que estar acá".