Mica Viciconte, Cubero y el finde familiar que hizo arder a Nicole Neumann

No hay paz. Después de que Nicole Neumann filtrara en los medios el nuevo round judicial que mantiene con Fabián "Poroto" Cubero por la cuota alimentaria de sus tres hijas en común, el ex futbolista y Mica Viciconte se llamaron a silencio y optaron por respetar el pedido de Indiana -quien no se habla con su madre desde diciembre por continuar "ventilando en la prensa" las diferencias familiares-. Sin embargo, el fin de semana una especial fecha familiar volvió a encender la guerra 2.0 y Neumann no titubeó a la hora de responder con ironías.

Después de rechazar la invitación a al menos tres viajes familiares por parte de su madre, Indiana se subió a la camioneta de Cubero y partió junto a Viciconte y sus tres hermanos rumbo a Mar del Plata para sorprender a su abuela Ángela, quien cumplía años y no esperaba la visita de todos sus nietos. Emocionado por el reencuentro familiar y la fugaz visita a su ciudad natal, el ex futbolista compartió un video en el que se puede ver el momento exacto en el que sus cuatro hijos sorprenden a su abuela.

La primera en abrazar a su abuela fue Indiana. "¡Ay, mi chiquita! ¡Qué emoción!", reconoció la madre de Cubero con visible emoción en su voz, al tiempo que abrazó al resto de sus nietos. "¡Habían venido! ¡Qué felicidad!", sumó, mientras saludaba a Allegra, Sienna, Luca y a los sobrinos del ex futbolista. "Sorpresa para la abuela. Nos encanta verte feliz. Feliz cumple", le dedicó Cubero desde su Instagram.

Casi en simultáneo, Viciconte publicó una foto del festejo familiar (cuya consigna fue fiesta de disfraces, al parecer) en la que se lo puede ver a Cubero junto a su madre y el pequeño Luca. "Feliz cumple a una de mis abuelas preferidas", le dedicó la influencer también desde sus redes sociales, dando cuenta de la buena relación que mantiene con su suegra y con toda la familia de su pareja.

Mientras sus hijas se encontraban en Mar del Plata, Nicole aguardaba en la pileta de su nueva mansión la visita de su novio (y futuro marido), el corredor de TyC Manuel Urcera. La modelo compartió videos en los que se la podía ver tomando sol, luego luciendo sus curvas en ropa interior y tirándole indirectas a su pareja. Sin embargo, el tono de sus historias cambió cuando Viciconte hizo lo propio y publicó un video de Luca junto a sus hermanas, durante el viaje de regreso a Buenos Aires.

"Nos tiene a todos enamorados. ¡Él (por Luca) la pasa bomba con sus paradas!", escribió Viciconte, al tiempo que compartió el video en el que se las puede ver a las hijas de Nicole haciendo reír a su hermanito, mientras realizaban una parada técnica en la ruta.

Para sorpresa de muchos, Neumann cortó de un momento a otro con su "beboteo 2.0" y compartió una llamativa reflexión que, para muchos, tuvo a "Poroto" y a Viciconte como principales destinatarios, en especial después de la decisión de su hija de 15 años de abandonar su casa y dejar de responderle los mensajes de WhatsApp: "No uses tu energía para preocuparte. Usa tu energía para creer, crear, confiar, crecer, brillar, manifestar y sanar".