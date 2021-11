Mica Viciconte está de casi tres meses y espera un varón: ¿cuándo lo confirmará y qué nombre le pondrán al bebé?

Ya es casi un secreto a voces: Micaela Viciconte y Fabián Cubero estarían esperando su primer hijo juntos (él ya es padre de Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su relación con Nicole Neumann). “Felicidades. La espera más esperada. Bebé camino”, anunció el periodista Lio Pecoraro en las redes sociales y, más tarde, confirmó que se trataría del primer hijo varón del ex defensor de Vélez.

Consultada sobre estas versiones, la ex Combate prefirió no responder, como sí ocurrió en otras oportunidades, alimentando aún más la información sobre que estaría a la espera de su primer hijo. "La información, que es de Pecoraro, es que Mica está embarazada, de casi de tres meses y lo va a anunciar en MasterChef porque es participante del concurso", contó este miércoles Ángel de Brito, dando a conocer que la noticia sería recién confirmada en el reality culinario.

Cabe destacar que hace tan solo diez días que la propia Mica confirmó su presencia en la tercera edición del programa de Telefe, que comenzará la semana que viene con la conducción de Santiago del Moro y con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis como jurados. "Lo va a decir en el programa en el que va a trabajar. De hecho, hoy no fue a la radio, salió por teléfono para que no la agarren las cámaras;" agregó De Brito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y confirmó: "En tres semanas se vería (en MasterChef) el anuncio. Va a tener un varón". Tras escribirle a Viciconte para tener de primera mano la confirmación de la dulce espera y no obtener respuesta, De Brito concluyó: "Lio me dijo que no habló con Mica, pero que lo tiene confirmado con una alta fuente". Sin ir más lejos, trascendió que Mica ya grabó este martes el anuncio -que se vería dentro de dos semanas- en donde cuenta que está esperando un varón.

Además, ya tendrían nombre para el bebé que nacería en en abril: Luca. "Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos. Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como ‘uh, esta ya quiere un hijo’, es raro", había contado la propia Viciconte en una entrevista con Germán Paoloski al ser consultada sobre la posibilidad de agrandar la familia.

Y agregó: "Pero le dije que si arranco algo, mas allá de si puede funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo”. Si bien la pareja aún no hizo declaraciones sobre el embarazo, Pampito reveló que Nicole Neumann, quien está en pareja con José Manuel Urcera, quiere volver a ser mamá. “¡Lo que son las casualidades! Nicole no está embarazada", contó.

Según el panelista del ciclo que conduce Carmen Barbieri, la modelo "les dice a sus allegados que quiere ser mamá cuanto antes". "Su novio es muy joven y quiere ser mamá con él, está muy enamorada”, cerró. Fue en febrero de 201 que después de varios meses de salidas ocultas y poco diálogo con la prensa, finalmente Mica confirmó su romance con Cubero, a pesar de que concretamente, arrancaron a salir en octubre de 2017.

Consultada por el largo período de tiempo que esperaron para confirmar la relación, Mica había confesado que estaban tomándose la cuestión "con calma": “Tanto él como yo queremos ir despacio, no nos queremos apurar. Lo hablamos los dos. Si no hay nada seguro, no está bueno decirlo. Si vamos despacio, el tiempo dirá”, sostuvo por aquel entonces. Y el tiempo finalmente habló: hoy, casi cuatro años después, están esperando su primer hijo juntos. ¡Felicidades!