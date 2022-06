Mica Viciconte explotó porque la bajaron de una marca y ¿le tiró un palito a Nicole Neumann?

Poco antes de dar a luz al pequeño Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero, Mica Viciconte había reavivado su histórico enfrentamiento con Nicole Neumann por un pullover. "Trabajo en redes desde el día 1. Por suerte, no necesito bajar a nadie de trabajos porque estoy segura de cómo me manejo en el medio y a la hora de difundir o promocionar algo lo hago profesionalmente...", había lanzado la influencer, visiblemente molesta. Pero....¿qué pasó?

En aquella oportunidad, Mica enfureció luego de que Nicole fuera la protagonista de una marca de ropa muy conocida, que suele vestir a las famosas. La marca eligió a la ex de Cubero para la campaña "otoño-invierno", pero para evitar futuros conflictos decidieron "no darle más ropa" a Mica Viciconte. Y claro, a la empresa le salió el tiro por la culata porque la campeona de Masterchef Celebrity 3 comenzó a llamar a las multimarcas para que le den ropa de esta marca.

No conforme con eso, publicó una foto de su cumpleaños junto a "Poroto" con el mismo pullover que promocionaba Nicole para esta marca de indumentaria. "A las marcas que son inseguras y aceptan directivas que están fuera de lugar, hablan muy mal de ellas mismas... Generalmente hablo yo directamente con las marcas justamente para evitar puterío", sentenciaba en aquella publicación.

Lo cierto es que en las últimas horas, Mica volvió a acudir a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3,4 millones de seguidores (muchos más que Nicole, que roza los 1,9 millones), para compartir una placa en la que expuso una situación similar que le toca vivir en la actualidad. "Segundo llamado que recibe una marca la cual trabajo hace mucho e incluso he comprado ahí prendas, diciendo que no me den ropa y que si lo hacían no iba a venderles más", explicó.

Y una vez más, muy molesta, concluyó: "Quiero creer que estas cosas no pasan, ¿no? Llamé a la marca directamente y... ¿saben qué pasó? No dan la cara...Sepan que la vida es un boomerang... Soy de las personas que amo ayudar a emprendedores y no me gusta que le cierren puertas de trabajo a nadie".

La popularidad de Micaela Viciconte creció exponencialmente desde su aparición en Combate. Desde entonces, la actual pareja de Fabián Cubero fue parte de distintos realitys, como el Bailando, el Cantando por un sueño y MasterChef, ciclo que ganó días atrás. Así, a base de polémicas y de una actitud arrolladora, se hizo con la cantidad de 3.4 millones de seguidores de Instagram.

Esto le permitió cerrar una gran cantidad de "chivos 2.0", lo que despertó el enojo y, tal vez, la envidia de muchas personas, entre ellas -según denuncia- la propia Nicole-. Pero la relación entre Nicole y Mica no hizo más que empeorar tras el nacimiento de Luca. Si bien no la nombró, la flamante mamá acusó a la modelo - que había dado positivo de coronavirus a mediados de mayo- de negligencia e irresponsable por haber escondido que tenía síntomas de COVID-19.

“La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás”, comenzó.

Y agregó, dando a entender que la persona en cuestión ya sabía que estaba enferma: “Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos”. Furiosa, cerró: “Un bebé recién nacido tengo. Tomás conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

Sobre su salud, Nicole escribió: "Tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía ninguno, pero di positiva. Así que acá estoy, en mi casa, aislada. Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo en todos lados. Hay un montón de gente que está transitando nuevamente el Covid. Yo ya lo había tenido hace un año y medio. Tengo dos vacunas, me iba a poner justo el viernes la tercera, no llegué al refuerzo”.

Lo cierto es que a partir de este escándalo, la panelista reactivó su disputa judicial con Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Al parecer, el ídolo de Vélez tenía una deuda de un año en concepto de alimentos de sus hijas. La cifra que el deportista debería darle a Nicole para sus hijas asciende a 85 mil pesos por mes. Se trata de un acuerdo entre los abogados de ambos en la Justicia debido a que no salió el divorcio definitivo.

Según denuncia Nicole, el ex futbolista no estaría cumpliendo con su parte del acuerdo y le debe más de dos millones de pesos en concepto de cuota alimentaria. Sí bien se está haciendo cargo de la obra social y el colegio de las nenas, Nicole lo acusa de no pasarle el dinero correspondiente de la cuota desde el 2020. Sí se está haciendo cargo de otros gastos que estaban establecidos además de la cuota, como obra social y colegio.