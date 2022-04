Mica Viciconte ganó MasterChef Celebrity: el apoyo de las hijas de Nicole y el mensaje para su bebé

Con picos de 18 puntos de rating, MasterChef Celebrity llegó a su fin. Mica Viciconte sorprendió con su menú de tres pasos y el jurado decidió por unanimidad que sea la ganadora de la tercera edición del reality de cocinas más famoso del país.

“Dos grandes ganadores. Haber llegado hasta ahí los emociona mucho a ustedes, pero a nosotros también. Dos estilos diferentes: uno basado en la sensibilidad y el otro en el esfuerzo y el trabajo. Podrían estar en cualquier restaurante”, expresó Germán Martitegui refiriéndose al desempeño de Viciconte y el otro finalista del certamen, el actor Tomás Fonzi.

Acto seguido, fue Damián Betular quien anunció el nombre de Mica como la gran ganadora, quien se mostró totalmente feliz por la noticia. "Tanto sacrificio y esfuerzo y se dio", expresó la influencer y el rating tocó los 18.6 puntos contra los 8 de El Hotel de los Famosos (El Trece).

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El jurado, por su parte, felicitó a la marplatense: "Le pusiste todo, muchísimo. Podés ganar un concurso de lo que quieras. Ese premio es tuyo. Te lo merecés", expresó Martitegui. "Pocas participantes tenían el objetivo tan claro como vos", acotó Betular.

Telefe lanzará en los próximos días un nuevo formato del reality que supo ser el elegido por los televidentes en sus tres ediciones. La idea del canal de las pelotas es mantener los buenos niveles de audiencia de cara al estreno de La Voz Argentina con la conducción de Marley. Incluso trascendió que para la segunda parte del año, Santiago del Moro se pondrá al frente de una nueva edición de Gran Hermano, sin embargo, aún no hay promociones de parte del canal sobre los casting para los interesados en participar.

En cuanto a la revancha de Masterchef, comenzará el próximo domingo y volverán a mostrar su talento en las cocinas más famosas del país, pero se supo que participarán quienes llegaron a las instancias finales en las tres ediciones anteriores.

Después de su victoria, Viconte publicó un largo agradecimiento en su cuenta de Instagram que incluyó a su pareja, el ex futbolista Fabián “Poroto” Cubero, y las tres hijas de él fruto de su matrimonio con la modelo Nicole Neumann, Allegra, Sienna e Indiana.

"El día que me llegó la propuesta dudé mucho si aceptarla o no, porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana", escribió en el poste en el que incluyó muchas de las fotos que formaron parte de su participación en el ciclo.

"Arranqué a competir siempre sabiendo que quería entrar para dejarlo todo, y eso implicaba estudio, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y de eso se trata la vida, de seguir y darlo todo... Siempre competí en buena ley y con las reglas permitidas", agregó.

"Me bancaron todo este tiempo con muchas horas trabajadas, con mis momentos de enojo cuando algo no me salía, por esperarme con la comida hecha, por ayudarme con recetas y por estar", expresó.

"Fue quien permitió que todo esto sea posible y es un recuerdo que me va a quedar de por vida. Ahora a disfrutar de esta etapa que desee mucho tiempo y a dedicarme a él que me necesita", cerró al hacer referencia a Luca, el bebé que gesta y está en camino.