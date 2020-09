Mica Viciconte reveló el "acuerdo" secreto de convivencia con Cubero y reconoció: "Me mandé muchas cagadas"

La panelista y participante del Cantando por un sueño, Mica Viciconte, reveló algunos detalles de la convivencia con su pareja, el ex futbolista Fabián Cubero, luego de haber hablado sin ningún filtro esta misma semana, cuando contó algunos detalles íntimos de la vida sexual de la pareja. Ahora, reconoció que tuvieron que hacer un “acuerdo” y debieron “modificar un montón de cosas” porque ella no estaba acostumbrada a convivir con alguien que tuviera hijos.

El reconocimiento ocurrió ayer, en la previa del Cantando, cuando Mica Viciconte reconoció que atraviesan un gran momento en la relación con el “Poroto” Cubero y dijo que ella no tenía el “librito anterior”. ¿A qué se refería? Es evidente: a diferencia de su pareja, ella no tenía una experiencia larga e intensa de convivencia, sobre todo teniendo en cuenta la larga relación del ex futbolista con Nicole Neumann, con quien además tiene tres hijas.

En este sentido, Viciconte aseguró que tuvieron que hacer un “acuerdo” con Cubero. “Tomamos algunas cosas de ese librito y otras no. Viste que en las relaciones se habla… Modificamos un montón de cosas, especialmente porque yo no estaba acostumbrada a estar con una persona que tuviera hijos”, reconoció la panelista.

Incluso reveló que tuvo que aprender y modificar “un montón”, pero admitió que cometió algunos errores en el proceso. “Aprendí un montón, pero también me mandé algunas macanas por inexperiencia”, sostuvo Mica Viciconte. “Pero siempre fue desde el respeto, así que me quedo tranquila. Y con respecto a la convivencia, hay cosas que yo no tolero y le digo si no me parece que están bien, lo hablamos, a Fabi no le gusta discutir”, indicó.

LAS REVELACIONES DE LA VIDA SEXUAL

Esta semana Mica Viciconte volvió a hacer algunas revelaciones sobre su vida sexual con Cubero. Luego de que trascendiera que suele tener sexo casi todos los días con su novio, la panelista contó que uno de los placeres del ex futbolista es que ella use un disfraz hot de estudiante de secundario.

"A él le gustan los disfraces, por supuesto que tengo. ¿El preferido? Hay uno de colegiala que es muy lindo, pero tenemos de todo. Hay para elegir”, contó Mica ante la pregunta de Ángel de Brito en la previa a que cante ayer en el Cantando 2020.

Ante el detalle, De Brito le consultó si para el sexo le gustaba más la mañana o la noche y Viciconte respondió: "A la noche. Pero si es por él no tiene problema, cualquier horario. Ahora en cuarentena hay momentos, no lo cuento pero vamos bien. Igual él siempre quiere más y yo acepto”.

Tiempo atrás, Nicole Neumann también habló de la intimidad que tuvo durante sus más de diez años de relación con Cubero. Y, sin ir más lejos, reconoció en su paso por el ciclo de Jey Mammón que junto a Cubero también se disfrazaba. "Lo he hecho de enfermerita y de cupido sexy. Son cosas que uno hace cuando tiene que renovar la pasión", precisó en su momento.

Esa no fue la única chicana que la modelo le confió al personaje de Estelita. "Tenía un montón de juguetes sexuales que había comprado en pareja y cuando nos separamos, desaparecieron. Se los llevó todos".