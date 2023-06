Mica Viciconte y la lluvia de dardos a Nicole Neumann por la demanda de Indiana

Dijo que no iba a hablar... pero habló. Después de que estallara la noticia de que Indiana Cubero denunció por "maltratos físicos y emocionales" a su madre, Micaela Viciconte fue interceptada por las cámaras televisivas y, aunque intentó no meterse en la polémica, no contuvo su genio y atendió con todo a Nicole Neumann.

"Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, no en lo que hacen los demás; ni mucho menos. Estamos bien, como familia estamos muy bien. Criando a un chiquito divino (por Luca Cubero)", dijo al inicio de la nota, aunque de inmediato aclaró que no podía pronunciarse sobre la denuncia de la joven de quince años contra su mamá porque "está todo judicializado".

Cuando el cronista de Intrusos le preguntó si evitaba hablar del tema por ser "políticamente correcta", Viciconte lo cortó de inmediato: "No, es por respeto y por cuidar a algunas personas; es por eso que prefiero no hablar. Creo que hay tiempo para todo y el tiempo acomoda las cosas. No es necesario a veces hablar o explicar, creo que las cosas más importantes, más cuando se trata de la familia, se tienen que hablar muy adentro. Cosas tan delicadas, siempre adentro para mí".

Pese a que se negó a brindar detalles específicos de la denuncia, con su palabra Viciconte confirmó lo que hasta ahora era sólo un rumor periodístico. Cabe destacar que, al momento, ni Neumann, ni Cubero se pronunciaron sobre el tema. Mucho menos Indiana, quien tomó en diciembre la decisión de abandonar la casa de su madre e instalarse junto a Mica y "Poroto".

"No voy a hablar absolutamente de nada", intentó cerrar Viciconte, aunque volvió a ratificar que "el tema" (es decir, la demanda) está judicializado: "Fabi es el que se encarga de todo eso con los abogados y en la Justicia, que creo que es el lugar en donde se tienen que tratar estos temas. Pero jamás opinaría de nada de eso, menos si son cosas delicadas".

Consultada sobre el vínculo con las tres hijas de Nicole Neumann y la contención que en la actualidad le brinda a su pareja, Viciconte fue tajante: "El rol es un rol de pareja, de contención y de amor. Ese es el rol que siempre ocupe. No soy la mamá (de las chicas), no quiero ocupar (ese espacio); tengo a mi hijo. Pero también tengo mucho amor y las quiero mucho, son parte de mi familia y las cuido. Nada más. No ocupo ningún rol y todas las cosas en casa se tratan con amor".

La declaración no es ingenua. Y es que, además de la demanda de Indiana, en las últimas horas se conoció que la última pelea que la modelo mantuvo con su hija mayor fue precisamente por una frase que la adolescente le dijo sobre cómo se sentía en la casa de su papá: "Ellos me dan amor". Esa frase habría desatado la ira de la modelo en plena pelea "por Telegram" con su hija mayor.

"¿Sigue viviendo con ustedes Indiana?", indagó el cronista. "No tengo ni idea", respondió en un ataque de risa la influencer, quien sumó: "Responde como si no viviera en su casa". "¿Cómo está Indiana?", resistió el periodista. "Creo que los padres te podrían contestar, porque yo no me voy a meter en esa", insistió Viciconte.

Cabe recordar que el disparador de la pelea entre Neumann y su hija mayor fue precisamente un pedido por parte de Indiana dirigido a sus padres y a la propia Viciconte: "No hablen más nuestros temas en la televisión". Las repercusiones de las constantes peleas "entre los grandes" se trasladaron a la escuela en la que asiste la adolescente, quien sufrió bullying por parte de sus compañeros por la exposición de temas tan íntimos en los medios de comunicación. Y así, mientras que "Poroto" y la ex MasterChef acataron su pedido, la modelo incumplió con su palabra y siguió atacando a su ex en cada una de las notas que le hicieron.

"Siempre digo que la Justicia es muy lenta en este país, pero tengo fe en que las cosas se arreglen ahí. Hay que esperar. No voy a andar ningún indicio, ni nada. No es un tema que me corresponde. Lo tienen que tratar las personas correspondientes, no yo", insistió.

Indiana no sólo se siente más cómoda viviendo con su padre, sino que en los últimos días volvió a cortarle el rostro a su madre, quien la invitó al festejo de cumpleaños de Matías -el hijo de Geraldine Neuumann y primo de la adolescente-, pero la joven decidió quedarse en lo de los Cubero. Así, la modelo compartió la foto del festejo familiar junto a su futuro marido, el corredor Manu Urcera; y sus hijas menores, Allegra y Sienna.

Idéntica fue la decisión que tomó en el verano cuando, mientras su madre le ofrecía más de un viaje al extranjero, Indiana decidió quedarse todo el verano con su familia paterna en Mar del Plata. Y, pese a que estuvieron casi diez años juntos, Nicole nunca se llevó bien con los Cubero y jamás accedió a quedarse en su casa cuando, "obligada" por su entonces pareja, viajaba a La Feliz para participar de los festejos de su familia política.

De hecho, sobre el cierre de la nota, Viciconte volvió a tirarle un palazo a Neumann al resaltar el excelente vínculo que mantiene con su suegra: "Fabián está ahora con el chico y está bien, está tranquilo. Él viene con un combo que tenés que saber llevarlo, porque sino no aguantás, si no hay amor. Esto es un equipo. Hoy justamente lo hablaba con mi suegra. Si el equipo no funciona perfectamente es muy difícil llevar todo para adelante".