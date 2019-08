Micaela Tinelli reveló cómo impacta la crisis en su empresa y habló del perfil político de su papá

A principios de julio de este año, Candelaria Tinelli –a pesar de su carrera musical y ser dueña de Madness Clothing (su propia marca de ropa)- en una entrevista con Últimos Cartuchos (Vorterix) contó que “dejó de vivir sola” a causa de la “macrisis”. “Vivo con mi familia, yo llegué a vivir sola, pero hice 'macrisis', perdón que diga esto”, sostuvo la hija de Marcelo Tinelli.

Y sumó: “Alquilé mi departamento por dos años. Ahora me vuelvo a vivir de vuelta ahí. Como dice mi mamá, por la plata baila el mono". BigBang pudo saber que la cantante siempre vivió junto al conductor de Showmatch y que fue este quién le regaló el departamento que alquila actualmente. En vez de irse a vivir sola, Cande decidió ponerlo en alquiler desde un primer momento.

Lo cierto es que su hermana mayor, Micaela, hizo lo propio y también habló del contexto económico del país en la industria textil en diálogo con Gente, revista en la que posó en su última edición junto a sus hermanas, Candelaria y Juana. "La industria textil está muy golpeada, como otras tantas, en un momento complicado. Eso nos exige producir con más consciencia. Debimos adaptarnos a la realidad. Por ejemplo, decidimos reunir las tres áreas de la empresa en una misma oficina", explicó.

A pesar de esto, sostuvo que aún no tiene un candidato en la mira de cara a las próximas elecciones y afirmó que no le gusta la posibilidad de que su papá incursione en la política. "Siempre apoyaré a papá en todo emprendimiento que elija”, dijo.

Y advirtió: “Pero sabe, que es una charla recurrente, que no me gustaría verlo en política. Ese ámbito no me va. Ahora parece estar más tranquilo, aunque tengo claro que su voluntad está relacionada con la vocación de servicio, con una labor social comprometida y marcada".

Micaela se lanzó como empresaria de la moda en 2011, cuando creó junto a dos socios su propia marca de ropa: Ginebra. “Ya desde muy chiquita imaginaba: 'Voy a tener mi propia marca'. No soy diseñadora... El diseño para mí es algo instintivo, pasional. Siempre me preparé en torno a eso: estudié Producción de Moda (en la UP), Asesoramiento de Imagen (en Espacio Buenos Aires), fotografía e hice varios cursos de maquillaje", explicó la hija del conductor.

En ese aspecto, sostuvo que si bien su apellido le permitió abrir algunas puertas con mayor facilidad, aclaró que tarde o temprano el mérito de uno se tiene que valorar. “Es verdad que muchas puertas pueden abrirse con más facilidad llevando mi apellido, pero tarde o temprano deberemos dar cuenta del mérito", aseguró.

Y cerró: “Ser Tinelli te coloca en la mira, te exige perfección en todo lo que hagas. Y con el tiempo entendés que la popularidad es un juego que hay que saber jugar. Por eso es reconfortante cuando alguien te conoce y se dan cuenta de que cada uno de nosotros realmente tiene sus propios proyectos, sus objetivos, sus medios, y no nos va mal".