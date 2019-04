Michael Buble habló de la relación con Luisana y contó cómo lo torturan sus hijos

Sigue de gira. Michael Buble le dio una entrevista a la revista People en la que habló de la intimidad de su pareja con Luisana Lopilato. Además, se refirió a la posibilidad de tener un cuarto hijo con la actriz argentina y reveló la frase que Noah y Elías dicen en público que le da verguenza.

"Me encanta que realmente pienses que tengo voto en eso", bromeó Bublé, cuando le preguntaron si quería tener más hijos. "Mi mujer es la jefa. Es su cuerpo y ella es la que hace la mayor parte del trabajo, honestamente. Creo que soy un papá muy presente, pero no pienso que ni se acerque a lo que ella hace", destacó.

La postura se encuadra en el marco del empoderamiento femenino, aunque el cantante aclaró: "No estoy siendo políticamente correcto. No tengo ni idea. Si mi mujer lo decide, entonces hago lo que ella quiera".

"No creo que mis hijos entiendan todavía el concepto de la fama, gracias a Dios. Creo que piensan que soy un tipo popular en la ciudad, que la gente sólo me conoce", reconoció.

Pese a que todavía no entienden que su papá es un cantante conocido a nivel mundial, los hijos mayores de Michael y Luisana entienden que cuando están en público todas las miradas están puestas en ellos.

"Si me quieren volver loco, lo que suelen hacer es aprovechar cuando estamos en público y empiezan a decir muy fuerte: 'Michael Bublé, my papi is Michael Buble'", reveló, al tiempo que sumó: "¿Cómo reacciono? Los miro y les digo: 'Cállense, dejen de decir eso'".