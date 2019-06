Michael Bublé y la feroz pelea que dio por el nombre de Vida: ¿qué tiene en común con Luisana?

Michael Bublé armó las valijas y salió una vez más de gira por el mundo. En esta oportunidad, el cantante canadiense se fue acompañado por su mujer, Luisana Lopilato, y los tres hijos del matrimonio: Noah, Elías y Vida, que el mes que viene cumplirá su primer año. En efecto, la pareja procuró mostrar poco a sus hijos después del duro diagnóstico de cáncer de su primogénito. Sin embargo, en una reciente entrevista Bublé describió a la menor del clan y reveló cómo fue la pelea que tuvo que dar para poder elegir su nombre.

"Es hermosa. Tiene ojos azules y ya es muy expresiva. Amo que se parezca tanto a mi mujer, es como tener en brazos a mi pequeña mujer en versión bebé", bromeó el canadiente, al tiempo que advirtió: "Sonríe mucho e intenta hablar, tal como lo hicieron en su momento sus dos hermanitos".

Michael Bublé, Luisana Lopilato y la elección del nombre Vida

Aunque para sus dos primeros hijos Luisana reveló que buscaba que "sonaran bien" tanto en inglés como en castellano, la regla se rompió con la llegada de Vida. "Lo elegí yo", aclaró de inmediato Bublé. "Fue la segunda vez que elegí el nombre de uno de mis hijos", sumó.

El nombre de Vida lo elegí yo"

"Estaba viendo una lista de nombres y le dije a mi mujer: 'Oh, ¿sabés qué, bebé? ¡Vida! ¿Qué otro nombre vamos a encontrar mejor que 'vida'? Es que este bebé fue un milgaro", sumó, en alusión a la batalla que dio Noah. Según el cantante, Luisana no estuvo de acuerdo de inmediato. "Pero ahora nadie se imagina que pudiera llamarse de otro modo. Además, ya tiene una gran personalidad".

Tener tres hijos todos menores de cinco años no es sencillo. "No lo hagan, si es que todavía no lo hicieron. ¡No tengan tres hijos!", disparó con humor, al tiempo que aclaró: "Es broma, es broma. Amo estar en casa, escucharlos, cantar con ellos; pintar en el piso y jugar a la lucha. Son los que me hacen feliz".

El "jugo de hockey" y el entrenamiento de Michael con sus hijos

"Mi entrenamiento no tiene nada que ver con lo atlético, sólo quiero que mis hijos tengan a su papá por la mayor cantidad de años posible. Por eso mandé a construir una cancha de hockey y de golf en casa, porque me permite poder jugar y, al mismo tiempo, hacer ejercicios con mis hijos".