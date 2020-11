Mickey Goldmill existió: en quién está basado el legendario entrenador de Rocky Balboa

Hay un momento particularmente hermoso en esa hermosa película que es Rocky Balboa, la sexta de la saga, el último esfuerzo del Campeón. Es cuando Rocky Balboa recuerda las palabras afectuosas que le dijo Mickey (representado por el notable actor Burgess Meredith), su entrenador, una persona siempre hosca en su trato, pero de buen corazón y sentimientos nobles. La escena conmueve porque definitivamente ningún espectador suponía que aparecería Mickey, un personaje que había muerto en la película tres de la saga, y porque el texto es realmente hermoso. Así le hablaba Mickey a Rocky.

Mickey: ... si te ves haciéndolo bien,, lo estas haciendo bien....



Yo sé lo que se siente por que yo fui joven alguna vez y te dire algo: si tú no estuvieras aqui , seguramente no estaría vivo hoy... El hecho de que estés aquí y lo estés haciendo bien, me da una especie de motivación para seguir viviendo, porque creo que las personas se mueren cuando ya no quieren vivir mas...

La naturaleza es más sabia de lo que creemos... Poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo, y seguimos perdiendo y perdiendo hasta que nos decimos... “ ¿Qué demonios sigo haciendo en este mundo? , No hay razón para continuar .”...

Pero contigo niño,contigo tengo una razón para continuar y nunca te dejaré...



Tengo un regalo para ti, este es el recuerdo mas bonito que poseo y ahora te lo doy a ti, y tiene que ser como, como un ángel sobre tu hombro. Si algún día estas herido y sientes que te desplomas, este angelito te susurrará al oído.... te dirá...

¡Levántate hijo de perra! ...porque Mickey te ama.

Bien: la parte más bella del monólogo está copiada, palabra por palabra, de lo que dijo Cus D'Amato sobre su pupilo Mike Tyson. Si te tomás cinco minutos para ver el video que está abajo, te sorprenderás.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Lo viste? Bueno, Stallone también lo vio y así fue como le rindió su homenaje personal a uno de los grandes entrenadores de la historia del boxeo.

Si viste Rocky Balboa, sabés que ese "recuerdo más bonito" de Mickey es un prendedor que le regaló el campeonazo Rocky Marciano. Bien: Cus D'Amato fue el entrenador de Floyd Patterson, el boxeador que llegó al título tras el retiro de Marciano. Huelga decir que Marciano se llamaba... ¡Rocky! Como Mickey a Rocky, D'Amato le eligió a Patterson algunas peleas con rivales que a priori consideraba inferiores, y discutieron agriamente cuando Patterson quiso enfrentar a Sonny Liston, con quien terminaría perdiendo. Luego, D'Amato manejó la carrera de José Torres, a quien llevó a lograr el título de los mediopesados. La guardia alta con los puños cerrados, a menudo usada en Rocky, corresponde a un estilo de defensa desarrollado por D' Amato.

D'Amato fue, además, el entrenador de Mike Tyson, y se diría que fue mucho más que eso, como habrás visto en el video de arriba. Lo sacó del reformatorio e incluso lo adoptó tras la muerte de su madre. Era un hombre extremadamente inteligente que además se expresaba de una manera muy bella.

Te dejamos algunas frases célebres de D'Amato

“El héroe y el cobarde sienten lo mismo, pero el héroe usa su miedo y lo proyecta en el oponente, mientras que el cobarde huye. Es lo mismo, el miedo, pero es lo que haces con él lo que importa.”

“La vida miserable puede heredar la corona”.

“Ver a un hombre golpeado, no por un mejor oponente, sino por sí mismo, es una tragedia”.

“Creo que un hombre es un profesional cuando puede hacer lo que debe hacerse, sin importar cómo se sienta dentro. Un aficionado es un aficionado en su actitud emocionalmente. Un profesional es un profesional en la forma en que piensa y se siente y en su capacidad para ejecutar en las condiciones más difíciles”.

“El boxeo es un deporte de auto-control. Debes entender el miedo para poder manipularlo. El miedo es como el fuego. Puedes hacer que funcione para ti: te puede calentar en el invierno, cocinar tus alimentos cuando tienes hambre, darle luz cuando estás en la oscuridad y producir energía. Deja que salga de control y puede hacerte daño, incluso matarte… El miedo es amigo de personas excepcionales”.

“Cada luchador que alguna vez vivió tenía miedo. Un chico viene a mí y me dice que no tiene miedo, si yo le creía que yo diría que es un mentiroso o que hay algo mal con él. Lo mandaría a un médico para averiguar qué demonios le pasaba, porque no es una reacción normal. El luchador que ha entrado en el ring y no ha experimentado el miedo es un mentiroso o un psicópata”.

“El boxeo es entretenimiento, por lo que para ser exitoso un luchador no sólo debe ganar, sino que debe ganar de una manera emocionante. Debe lanzar golpes con malas intenciones”.

“Es la marca de un gran luchador cuando tiene carácter y habilidad. Porque un luchador con carácter y habilidad a menudo se levanta y golpea a un mejor luchador debido a esto. El carácter es esa cualidad de la cual usted puede depender bajo presión y otras condiciones. El carácter hace que el luchador sea predecible. El carácter le ayuda a ganar”.

“Un hombre que está pensando o preocupado por ser golpeado no va a tener un buen sentido de la anticipación. De hecho, será golpeado”

“El boxeo es un deporte de auto-control. Debes entender el miedo para poder manipularlo. El miedo es como el fuego. Puedes hacer que funcione para ti: te puede calentar en el invierno, cocinar tus alimentos cuando tienes hambre, darle luz cuando estás en la oscuridad y producir energía. Deja que salga de control y puede hacerte daño, incluso matarte… El miedo es amigo de personas excepcionales”.

“Un chico viene a mí con una chispa de interés, alimento la chispa y se convierte en una llama. Alimento la llama y se convierte en un fuego. Alimento el fuego y se convierte en un resplandor rugiente”.