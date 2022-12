"Micrófonos en la casa y en el auto": así se enteró el "espía" Von Plessen de las infidelidades de Zaira

Si algo le faltaba a la separación de la modelo Zaira Nara y el empresario Jakob Von Plessen era el espionaje que se incorporó a la ya escandalosa ruptura entre ambos, luego de la confirmación de que la modelo ya oficializó a su nuevo novio, el polista Facundo Pieres, del círculo íntimo de su ex.

La nueva relación es más larga de lo que parece, porque comenzó en octubre de 2021, casi un año antes de que la historia con el padre de Malaika y Viggo termine. Según lo que contó Yanina Latorre en LAM "ellos habían empezado a verse y a tener una suerte de relación de amantes" para esos días.

"En marzo yo había contado que Zaira estaba en crisis con el marido y que se había ido a Miami con un grupo de amigas. Ahí fue a unos asados donde estaba Facundo", explicó la panelista.

A partir de ese encuentro público, la noticia le llegó al austríaco, quien se enteró y la encaró para saber si los rumores eran ciertos, algo que ella negó. "La realidad es que no había una prueba contundente porque no había fotos, pero él tenía muchos cuentos porque conoce a mucha gente del polo", recordó Latorre.

Ese evento profundizó la crisis entre ambos hasta que Zaira decidió pedirle una segunda oportunidad en junio, la cual se materializó en el viaje que hicieron en familia a África, donde según contó Latorre hubo reconciliación, aunque quedaron resquemores.

"Jakob no confiaba y le puso un micrófono en el auto y otro en la cocina y el comedor diario de la casa. Las conversaciones que había con el chiquito Facundo Pieres eran tremendas", confesó escandalizada la panelista.

Fue a partir de estas grabaciones que el fin de la relación se dio de forma definitiva. Es que luego de oírlas Zaira no pudo continuar ocultando la relación que cubría desde hacía 11 meses. "Ahí deciden separarse y es cuando Zaira mete el comunicado diciendo que había sido de común acuerdo", detalló Latorre.

La forma en la que el ex marido de Zaira confirmó sus dudas es repudiable, pero eso no quiere decir que no haya descubierto esta realidad que se mantenía oculta frente a sus ojos, de la cual ya comenzaban a hablar a sus espaldas sus amigos.

"Ella ya conoció a la familia. Ellos generalmente se ven los fines de semana en el campo de él cuando los hijos de ella están con el ex marido", contó la panelista de LAM. Allí precisó que la nueva pareja tenía en planes oficializar su relación dentro de unos meses, más cerca de marzo. Aunque ayer se los vio juntos en un evento en el cual Paparrazi los fotografió charlando con la diva Susana Giménez.

Esa foto donde se los ve en el mismo lugar es la evidencia perfecta sobre que los planes se adelantaron y que es oficial el amor entre ambos.

La distancia con Paula Chaves

La ruptura de Zaira no la dejó solamente sin el padre de sus hijos, sino que además la hizo distanciarse de su amiga Paula Chaves, quien lleva el mote de ser la mejor amiga de Von Plessen.

Ella fue una de las primeras en enterarse del amorío de su amiga con el polista, lo que motivó que le pregunte si el rumor era cierto. Cabe recordar que Chávez fue pareja de Pieres antes de estar con su gran amor, el productor y actor Pedro Alfonso.

Así fue que, según detallaron en Socios del Espectáculo, el enojo de Paula no dejaría espacio a un posible retorno de la amistad. "La verdad es que me rompe las pelotas que salgas con mi ex", le habría confesado.

Que el enojo sea por eso tiene más sentido que sea por la infidelidad de Zaira hacia su amigo. Es que Von Plessen siempre tuvo y cuidó su rol de "pirata", y es imposible defenderlo en ese sentido.