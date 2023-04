Miedo, violencia y enojos: por qué Natalie Weber vuelve a vivir a Europa

Natalie Weber reveló que planea irse del país no solo porque su pareja y padre de sus hijos Mauro Zárate vive en Italia, donde está jugando actualmente al fútbol, sino también por los problemas sociales y políticos que atraviesa Argentina: “Hay mucha inseguridad, no me gusta la violencia, el resentimiento social y muchas cosas que no me simpatizan”.

La modelo contó que si bien este año tanto ella como sus hijos viajan seguido a Italia a visitar a su padre, quien actualmente está jugando Cosenza Calcio FC, considera que cuando su hija mayor termine la primaria, tiene pensado irse del país. “Este año estamos yendo y viniendo porque Mía termina la primaria y quiere compartir el último año y el viaje de egresados con sus amigos”, expresó en una entrevista con Pronto.

Por su parte, Weber dijo que no aún no sabe si sus hijos se adaptarán bien en el extranjero, pero que por esa razón aprovechan cada viaje que hacen para ver si están contentos y les gusta el lugar. Sin embargo, profundizó en la importancia del colegio y reveló que un único problema, es que cuando están en Italia, todo lo estudiantil es virtual.

“También queremos ver si a los chicos les copa Italia y les gusta el cambio, entonces estamos yendo y viniendo. Mientras estamos en Europa los chicos hacen el colegio virtual. Toman clases por Zoom, estudian y rinden pero a distancia”, manifestó.

No obstante, la panelista afirmó que no está contenta con la inseguridad de Argentina, y que desde las amenazas que recibió su familia por el pase de Zárate de Vélez a Boca, todo empeoró. “Hay mucha inseguridad, no me gusta la violencia, el resentimiento social y muchas cosas que no me simpatizan. Veo cada vez peor al país. Ya estaba mal en 2018, cuando volvimos y ahora está muchísimo peor”.

Además, Natalie dijo que vive con miedo y eso es algo con lo que no puede lidiar: “En todas partes del mundo hay inseguridad, no es propia de nuestro país pero en la Argentina veo mucha violencia. Me encanta donde vivo, en Zona Norte, pero uno tiene que salir al mundo y la paso mal. Me da mucho miedo, Mía está entrando en la adolescencia y el fútbol tiene mucha violencia”.

Por último, cerró: “Tengo muchos conocidos a los que les han matado a un hermano, un familiar, les han secuestrado a un ser querido o les han entrado a robar. Cada vez que van a tomarse un bondi, les roban un celular y cuando pongo todo en la balanza, me dan más ganas de irme a vivir afuera que de quedarme. Quiero darles un futuro menos inseguro a mis hijos, en la medida de mis posibilidades. Me da miedo lo que se vive en la Argentina, veo que mucha gente se está cagando de hambre, la inflación que no para de crecer. No es de ahora, no me quiero meter en política. Simplemente veo todo lo que no me gusta”.