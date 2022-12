Mientras Argentina jugaba la Final de Qatar, nació la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

El 18 de diciembre de 2022 ya quedó guardado en la memoria de todos los habitantes del territorio argentino. En la tarde de ese domingo, después de un baile de la Scaloneta a Francia en el primer tiempo, de un partido insólito con empate en los 90 y en el tiempo extra, Argentina, de la mano de Lionel Messi, se consagró campeón del Mundo en Qatar. Pero hay una pareja que ese día quedará marcado en su historia por otro motivo mucho más especial.

¿Qué vale más que una Copa del Mundo? Una hija. Por eso Fernando Burlando y Barby Franco puede celebrar por partida doble. En la tarde del domingo, mientras el país vestía las calles de celeste y blanco después de que Gonzalo Montiel metiera el penal definitivo, la pareja del abogado y la modelo recibía una nueva vida en uno de los quirófanos del Sanatorio Otamendi.

Horas después de ese maravilloso momento, ella utilizó sus redes sociales para realizar un emotivo posteo. “¡Hola mundo! Te amo @burlandofernando llegó la princesa… ¡Somos muy afortunados! El mejor equipo del mundo”, escribió. En la imagen se la ve emocionada y sonriente, junto a su recién nacida, y a Burlando. También le agradeció a su obstetra, Ignacio Pérez Tomasone, y todo el personal médico que estuvo junto a ella.

Por su parte, Burlando utilizó el mismo posteo y le agregó la frase: “Llegó”. Mientras que para Bárbara es su primera hija, Burlando ya es papá de María y de Delfina, de su matrimonio anterior. Lo más extraño es que todavía no se sabe qué nombre eligieron para la pequeña. Días antes del parto habían dicho que podían bautizarla Sarah, Bernardita o, como su mami, Bárbara.

La historia de este embarazo duró más de cinco años porque la modelo no podía quedar embarazada. Hasta que un día Burlando confirmó la noticia en una entrevista: “Les agradezco a todos por la energía que nos están transmitiendo, nos hace muy bien los momentos más felices de su vida fueron cuando educo a mis hijas y se viene otro muy fuerte, muy intenso, en el que creo le puedo dedicar mucho tiempo. Que a mis hijas se lo dediqué, y sigo dedicándoles mucho tiempo”.

En septiembre, la pareja confirmó que esperaban una nena y en Instagram escribieron: “Nuestra dulce niña, tan deseada, tan buscada, tan esperada. Te amamos papá, mamá y todos tus amigos”. Y días antes del parto reveló: “¡Necesito tips! Por favor. De verdad no sé qué poner. Todo el mundo me dice un pañal y no sé que… yo busqué en google cómo armar el bolso pero la verdad es que no tengo la menor idea. También llamé a amigas…pero, no lo armé. Sí, le pregunté a Pampita que me dijo un montón de cosas…pero bueno, yo me olvido”.