Mientras Gago ya se muestra con su amante, Gisela Dulko buscó refugio en la casa de una amiga famosa

El escándalo que desató la separación de Fernando Gago y Gisela Dulko tras la infidelidad con Verónica Laffitte, una de las amigas de ella, sumó otro capítulo más. Ahora no sólo quedó en evidencia que la relación del ex futbolista con la mujer llevaría casi un año sino que ella viajaba a Mar del Plata (ciudad en la que trabajó como técnico de Aldosivi), al menos, una vez por semana, para encontrarse con él. Mientras tanto, le impedía a Dulko y a sus hijos que lo fueran a visitar.

A partir de ese comportamiento, Dulko habría comenzado a sospechar que su marido le mentía y tenía una relación paralela. Pero no podía imaginar que era con su amiga. Además de peleas constantes, Gago y la ex tenista se alejaban cada día más. En LAM, Yanina Latorre contó: “Gisela se quería ir a vivir con él y los chicos pero él no quiso, entonces ella comenzó a atar cabos y a desconfiar”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para colmo, en ese panorama, tanto Gago como Laffitte le hablaban mal uno del otro. “Gisela y Verónica eran muy amigas, Gago vivía en Mar del Plata y Verónica le decía cosas como ‘tu marido es un nabo’ o ‘separate’. Él por su parte le decía: ‘Es un gato, no seas amiga de ella´”. Además de eso, cuando Gago estaba en Buenos Aires y se encontraban las familias, veía situaciones extrañas entre Fernando y Verónica.

Hasta que un día, Dulko regresó a su hogar después de dejar a sus hijos en el colegio y descubrió que Gago y su mejor amiga estaban en su propia cama. De inmediato, tras pelearse con ambos, armó las valijas y se mudó a otra casa en San Isidro. A eso, Latorre le sumó que Gisela había descubierto que Laffitte y su ahora ex marido tenían una relación. “Se sientan un día en la cena y ella lo encara. ‘¿vos estás encamándote con ésta?’. ‘Sí, estoy enamorado’, fue la respuesta de él que aceptó todo”, aseguró la mujer de Diego Latorre.

Tres días después de la separación, Gago y Laffitte alquilaron una mansión juntos en el mismo barrio que compartían con sus respectivas parejas. “Tres días después de admitirle que estaba con esta chica, se fueron a vivir juntos a la casa que le alquilaron a una de las integrantes del chat de mamis donde se supo todo esto”, explicó Latorre. Y completó: “Esta mujer se fue a vivir a Miami, es una mami del chat del colegio al que van los hijos de Dulko y Laffite, y puso la casa en alquiler, y la ocuparon ellos. La gente que vive en estos barrios es rica o por lo menos no tiene problemas económicos, así que esta señora se fue a Estados Unidos y ahora recibe este dinero por parte de ellos".

Además, los rumores confirmaban que Dulko enfrenta una tristeza profunda tras la traición de su marido. Según relató Cinthia Fernández, que fue quien dio a conocer la separación, tras el engaño de su marido, Dulko se deprimió: “Ella está destruida, la está pasando muy mal. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados”, afirmó.

Por ahora, la ex tenista está abocada a ella y a los tres hijos que tuvo con Gago: Mateo, Antonella y Daniele. Por el momento, mantiene el bajo perfil y no quiere hablar sobre la ruptura con quien fuera su pareja durante 11 años. Por otra parte, eligió sus redes sociales para mostrarse en pleno entrenamiento, una de sus pasiones. Hace poco, subió una foto en el gimnasio y le agregó la frase “lo hiciste”.

Mientras lleva adelante los trámites de divorcio y comenzó la batalla por la división de bienes, ahora Dulko busco refugiarse en una de las persona que sabe que no le va a fallar nunca. Ella es una reconocida actriz con quien mantiene una amistad desde hace muchísimos años y que estuvo en los momentos más importantes de su vida.

¿De quien se trata? De Isabel Macedo, la actriz a quien conoció cuando Dulko recién se había casado con Gago. En aquel momento, Macedo era la novia de Federico Insúa, que jugaba en Vélez con Pintita. En una salida, las mujeres pegaron muy buena onda y no se separaron más como amigas. Lo llamativo era que sus esposos habían compartido novia unos años antes: Silvina Luna. Pero eso ya quedó en el olvido.

Tras separarse de Insúa y luego de otras relaciones, Macedo siempre contó con el apoyo de su amiga Dulko. Por eso, ahora Isabel banca en todas a Gisela. La esposa de Juan Manuel Urtubey y mamá de Isabelita, llama todo los días a su amiga y le da palabras de aliento.

Por eso, hace pocas horas, las dos compartieron fotos en las redes sociales fotos de su reencuentro. Es que Macedo dejó Salta y viajó a Buenos Aires de urgencia para estar cerca de su amiga. Apenas conoció la noticia de la infidelidad y luego de notar la tristeza de su amiga a través de videollamadas, tomó un vuelo y se instaló en la zona norte de Buenos Aires.

Luego de largas charlas y fuertes abrazos, salieron a la luz las fotos que ellas publicaron en sus historias de Instagram. “Te amo”, escribió la actriz junto a una de la secuencia. “For ever” (”para siempre”, en español), agregó Macedo en otra. Ambas imágenes fueron replicadas por la ex tenista en su cuenta personal de Instagram y sumó: “Yo más”. Gisela e Isabel son amigas en las buenas. Y en las malas mucho más.