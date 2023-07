Mientras L-Gante está preso, su madre debutó como actriz infantil: "Se dio en un momento muy duro"

Mientras que L-Gante continúa detenido en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de Quilmes, la mamá, Claudia Valenzuela, dio un paso en el mundo del teatro participando en una obra infantil.

Valenzuela interpreta a una de las protagonistas de “Chiquititos al Rescate”, obra dirigida por Ezequiel Procopio, como el hada madrina. La mamá de L-Gante pudo debutar compartiendo el escenario del Auditorio Belgrano junto a los actores Emiliano Rella, Nadia Di Cello, Agostina Caute y Fede Aquilano.

“Esta obra llega al teatro en estas vacaciones de invierno para hacernos bailar, cantar, reír y emocionarnos”, había afirmado Valenzuela en sus redes sociales. “Soy una hada madrina que va a tratar de ayudar a los personajes del cuento. Por momentos esta hada cumple un rol como de protectora, pero también es divertida y se sale un poco del personaje clásico donde todos creen que es un ser divino y celestial”, detalló.

La pasión por el teatro la descubrió hace un tiempo: “El año pasado estudié en La Odisea, en Palermo, e hice la muestra de fin de año, donde interpreté a un personaje cómico. Fue una sorpresa para todos los que me fueron a ver. Sin embargo, no estaba lista para hacer una temporada de teatro todavía. Sentía que era muy rápido”.

Sin embargo, este año le llegó la propuesta de Fabián Esperón y la productora 44DK y decidió aceptar: “Se dio esto justo en un momento muy duro en mi vida personal, por todo lo que está pasando con Elián, pero cuando me llamaron para proponérmelo dije ‘probemos’”.

Afirmó que, luego de quedar en el casting, tuvo que perfeccionarse como actriz: “Con el paso de los días y los ensayos salió un personaje que creo que ni ellos se esperaban que podía llegar a hacerlo”.

Sobre la propuesta teatral, Valenzuela expresó mucho entusiasmo y sintió que fue como un destello en medio de un momento de oscuridad: “La recibí con mucha alegría porque es una situación difícil. Si bien no es que uno está llorando todo el día, el tema da vueltas en la cabeza. Esto es algo que realmente me gusta y me desconecta”.

“Claro que cuando se cerraban las puertas del ensayo, volvía a caer en la rutina y en el dolor diario. Pero a mí me sirvió de mucho. Yo me sumé a este grupo un poco más tarde, pero me recibieron muy bien y me acogieron”, aseguró.

Por otra parte, Valenzuela aseguró que le contó a su hijo sobre su debut y se puso contento: “Me decía ‘bien ahí’”. Pero no dejó de lado expresar su tristeza de que no va a poder estar presente alentandola: “Yo sé que el martes no va a poder estar, pero no tengo dudas de que con su cabecita va a estar ahí pensándome y dándome fuerzas. El show debe continuar”.

Sin embargo, los demás miembros de su familia van a asistir para apoyarla afirmando que su nieta Jamaica, como otros nietos, van a ir: “Vamos a ver si pueden venir el día del estreno u otro día, pero van a estar ahí. Quiero que vean que su abuela puede estar hablando y defendiendo a un hijo en problemas frente a una cámara, como ahora, pero también puede estar disfrazada y pintada haciendo gestos arriba de un escenario y riéndose”.

Sobre la trama de la obra teatral, la sinopsis anuncia que “Esperanza y Valentino lucharán contra la bruja Revena que quiere apoderarse de los sueños de los chufos y chufas convirtiendo en un mundo colorido, en un mundo totalmente gris. Utilizando sus poderes para infundir esperanza y valentía en los corazones de las personas, se aseguraron de que ningún niño perdiera la magia de la imaginación y los sueños”.

Chiquititos al Rescate es una propuesta teatral con bailes y canciones, “es un cuento atrapante que invita a los espectadores a adentrarse en la historia como si estuvieran dentro de ese cuento arriba de ese escenario”, afirmó Valenzuela.

La obra va a estrenar cinco fechas en el Auditorio de Belgrano, mientras que se van a sumar otras cuatro más en el Auditorio de Devoto.