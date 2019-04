Mientras que Luli se pelea en las redes, su hermana Camila se muestra como Dios la trajo al mundo

El apellido Salazar estuvo en el centro de la polémica esta semana después de que Luciana protagonizara un fuerte cruce en Twitter con Analía Franchín por Matilda, la hija de la modelo. Pero mientras que la ex pareja de Martín Redrado y la panelista se tiraban con de todo en las redes sociales, Camila Salazar, la hermana de Luli, aprovecha sus merecidas vacaciones para caminar completamente desnuda por las paradisíacas playas de Miami, Estados Unidos.

Sí, mientras que su hermana arde de furia y se encargó de destrozar a la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta de Twitter, Camila exhibe con lujo de detalles el viaje que está realizando en compañía de su pareja, Juan Ignacio Meliton, por distintos países del mundo.

Hasta el momento, la modelo y actriz visitó Colombia, Canadá y Estados Unidos. Pero fue algo que hizo en este último país lo que llamó la atención de sus seguidores: la hermana de Luli fue a Haulover Park, una playa nudista ubicada en el área metropolitana de Miami.

La misma se encuentra justo al norte de Bal Harbour, Florida. "Rentamos unas bicis y nos vinimos a la playa nudista. Es una experiencia que tienen que vivir. Es increíble, no solo porque son las mejores playas, es algo que van a hacer pocas veces en sus vidas”, dijo Camila en un video.

Y es que la modelo no solo compartió videos de su visita a las playas nudistas de Miami en su cuenta de Instagram, sino que además se animó a subir una imagen junto a su pareja como Dios los trajo al mundo, solamente tapados con algunos emojis de flores.

"Es nuestra primera vez haciendo Couchsurfing. Tenemos una mezcla de adrenalina y emoción difícil de poner en palabras. Saber que personas de distintas partes del mundo te abren las puertas de su hogar para hospedarte y brindarte información para que conozcas el lugar como si fueses local, me hace sentir que el mundo no está perdido…”, señaló Camila.

Y agregó: “Todo esto con una sola contraprestación: generar una linda red de viajeros alrededor del mundo en donde el aprendizaje de culturas sea recíproco. Queremos inspirarlos a entender que viajar es posible y no hay que ser millonario para lograrlo. Sólo se necesita ser práctico, organizado, responsable y tener linda energía para cruzarte con personas increíbles…”

El próximo 20 de septiembre, la hermana de Luciana Salazar se casará con Meliton. Así lo anunció antes de comenzar su viaje por el mundo: "Lo veníamos charlando. Le dije que no me lo preguntara más, que un día lo hiciera. Y un día lo hizo".

"Fuimos a comer comida japonesa, me llevó a un lugar muy lindo. Me escribió una cartita que tenía la canción de Manu Chao. A nosotros nos enamoró la música. A lo último de la canción decía 'Marry me' (casate conmigo). Y ahí me dio el anillo. Lo abracé y me emocioné", sentenció.