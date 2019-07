A la denuncia de Melissa Brikman –la bailarina que reveló que fue “violada” en 2003 por Miguel Ángel Cherutti en un hotel de El Calafate, en Santa Cruz- se le sumaron otras acusaciones contra el capocómico. Las ex vedettes Yanina Zilly y Alejandra Mora, y la cantante y ex Gran Hermano Mariela Montero también relataron los traumáticos episodios que vivieron junto al humorista.

Por esta razón, Cherutti decidió romper el silencio y defender su imagen en una extensa entrevista que le brindó a Tarde pero Temprano, el ciclo que conducen Luciana Salazar y Diego Ramos por la pantalla de NET TV. "Yo estoy manejando todo en forma muy legal, ya se van a enterar de las acciones que estoy haciendo”, avisó.

Y sumó: “Hoy ya estuve en el juzgado, con mi abogado, obviamente se mandó carta documento a todos los canales para que no se me nombre ni se digan cosas que no son ciertas. Lo que puedo adelantar es que hay un montón de contradicciones en todo lo que estamos analizando con el abogado, y todo lo que se ha dicho en la tele se dijo en el juzgado”.

Durante su descargo, el actor remarcó que tiene “mucha confianza y mucha fe” en que esto se va a solucionar a su favor en los próximos días. "Es todo falso. Esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad. No puedo decir nada respecto a cómo está la causa, pero todo lo que se leyó en la causa, todo lo que se declaró, no tiene nada que ver”, señaló.

“Hay mucha mentira, como que hay mucho guión. Yo no sé si hay alguien que está detrás de esto, no quiero prejuzgar, pero es todo muy raro. Yo siempre he sido demasiado tranqui, pero ahora se terminó ese Cherutti, ahora hay que ir a fondo, para que se corte esto definitivamente, porque se mezcla todo y es una pena”, disparó, negando así todas las acusaciones.

Sobre la acusación puntual de Melissa Brikman, expresó: "Así la conozca o no la conozca, el tema pasa por lo que se dijo, por lo que se denuncia, eso es lo más grave. Yo he tenido bailarines, grupos de chicos, gente que ha trabajado conmigo durante muchos años y no te podés acordar bien de todo el mundo. A Calafate he ido muchas veces….”.

Y sin dudarlo, sentenció: “No tengo de qué arrepentirme, al contrario, y siempre he hecho las cosas correctamente bien". Consultado por Intrusos, su buen amigo y ex socio, Nito Artaza, afirmó que siente mucha “angustia” a raíz de la denuncia contra Cherutti. “Con lo de Miguel no puedo ser muy objetivo. Soy amigo de él. Me gustaría que se pueda aclarar”, señaló.

Y agregó: “No puedo imaginar que cometa un acto de esa naturaleza. Es un tema muy delicado".Tras las declaraciones de Artaza, Cherutti finalizó: "Yo con Nito me escribí dos o tres veces y está todo más que bien. Él me conoce y yo lo conozco también a él".