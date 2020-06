Miguel Bosé está desquiciado: dice que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos"

El músico español Miguel Bosé está convencido de que el coronavirus no existe, que es un chamuyo de los medios, una conspiración mundial para jodernos a todos. Así estamos. Bosé compartió un video -según él, grabado en Ginebra, Suiza, el 1° de junio- en el cual la gente disfruta de un apacible día de sol sin protección alguna y sin distanciamiento social.

"Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido", escribió Bosé. El video posteado por el artista se titula "Vivan felices y el resto del mundo con miedo".



Bosé vive en México y curiosamente había participado antes de campañas para recaudar fondos contra la enfermedad. El video tiene origen argentino, o al menos ese es el acento del narrador. "Acá está la sede de la OMS, esa misma que les manda en todos los lugares del mundo a usar el tapabocas o barbijo, como le quieran llamar, que los obliga a tener la distancia de un metro entre todos. Como ven acá todo el mundo está manteniendo las distancias", dice el narrador del video.



"Hace un poquito pensar, ¿no?", agrega el narrador. Y continúa: "Si bien cada país tiene un desarrollo diferente de la famosa pandemia, parece que no se aplican mucho las mismas reglas aquí, en donde está la Organización Mundial de la Salud que en el resto del mundo donde están en cuarentena, tapados, bloqueados, distantes unos de otros. Yo que vivo acá y me vi toda la cuarentena, y la pasamos muy, muy tranqui, a mí me haría pensar un poquito. Pero bueno, cada uno con sus cosas, ¿no?"

.El 29 de mayo pasado, el gobierno de Suiza anunció que flexibilizaba la cuarentena para que la sociedad "aprenda a vivir" con el virus hasta que se invente la vacuna. A partir del 11 de junio se autorizará la reapertura de los restaurantes. Aún no se sabe si las medidas serán eficaces o si los resultados obligarán al gobierno suizo a volver atrás.