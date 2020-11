Mike Amigorena, el hombre de los mil proyectos: “El streaming, en medio del desierto, fue un vaso de limonada”

La cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus fue, para muchos de los artistas argentinos, el peor momento de sus vidas; ya que además de haber tenido que enfrentarse al virus, se quedaron sin trabajo y sin un horizonte claro a seguir.

En medio de todo el drama que nos trajo el Covid-19, Mike Amigorena empezó a ver las cosas de otro modo (como usualmente lo hace), y en su casa junto a su pareja Sofía Vitola y su pequeña beba Miel, se animó a incursionar en otros desafíos fuera de lo actoral y hasta estrenó este viernes su nuevo sencillo llamado "Tranfer".

Mike Amigorena lanzó su nuevo tema Tranfer.

A pesar de que para muchos la cuarentena fue complicada y difícil de llevar adelante, Mike contó a BigBang que lejos de haber sido algo traumático para él, estos meses los aprovechó para disfrutar de su casa y su familia, y para empezar a ver las cosas de otro modo.

Además de haber puesto en marcha el proyecto #mik3poccard, en el que por primera vez se animó a cocinar y a compartirlo con sus seguidores en las redes sociales, también le dedicó un espacio bastante importante a la música.

"En la cuarentena surgió Tranfer, que es una canción muy teatral. Es un sonido de muchas texturas, es un hip hop/ rap, con notas brasileñas, es una fusión lisérgica junto a Naomi Preizler (quien interviene como voz invitada). Ya terminamos de hacer el video, y va a acompañar al tema con mucha delicadeza", explicó el artista.

Según dijo el mendocino, la canción no fue pensada originalmente así, sino que gracias a la cuarentena terminó encontrando su estilo, y descubriendo cómo el tema debía sonar. "No es que quise hacerla así a la canción", admitió, aunque aclaró que para él le resulta todo un desafío, porque no se parece demasiado a lo que ya venía haciendo.

Su camino en la música se inició popularmente con el grupo Ambulancia, siguió con MOX y luego continuó como solista. Después de "Amántico", en el año 2019 presentó "Daä", su segundo disco.

Sobre las críticas que pueden llegar a aparecer en las redes por su trabajo, asegura que lo tienen totalmente "sin cuidado", porque sabe que es un espacio en donde la gente puede sentenciar a alguien a muerte sin ningún tipo de fundamento. "Por suerte las criticas siempre, la mayoría, son buenas, entonces es como un mimo, pero la verdad es que no estoy pendiente a lo que se catalogue", comentó.

El actor fue padre de Miel hace pocos meses.

¿Fue difícil componer y trabajar en cuarentena?

-Al principio me preguntaba cómo se iba a trabajar sin poder salir, pero está la Internet que a mi juego me llamaron, porque si hay algo que hizo Internet es ser la protagonista. Y la verdad es que la cabeza se las ingenia, el aparato creativo te hace crear desde donde y desde las circunstancias en que estés, entonces empezás a componer; a ejercitar tu cuerpo en el living; a aprender un idioma.

¿Cómo viviste la cuarentena?

-Me dediqué a ser padre con Miel, y con Sofía (su pareja) vimos un crecimiento paulatino, porque no tenías otra cosa más que verla crecer, entonces te volcabas a ese proceso tan divino. Como yo vine de trabajar de una temporada y media de Cabaret (obra por la que ganó el premio ACE a Mejor Actor Musical), me vino realmente bien parar, estar con mi familia, disfrutar de la quietud, cocinar, disfrutar del no tener que hacer. Al no tener responsabilidades, la cabeza se dedicaba a escribir una canción, a cocinar y todo acompañado con el crecimiento de Miel.

¿Cómo ves la situación de los actores por la pandemia?

-El gremio lo sintió muchísimo, la situación es complicada, pero esto activó la desesperación y por ahí terminás haciendo algo que no sabías que podías hacer y eso es un regalo. Decís 'tengo que hacer algo' y te dedicás capaz a comercializar packaging y de repente te encontrás vendiendo pan.

¿Cómo es hacer shows sin público por streaming?

-Es como ir a la tele, lo asocio mucho a la tele el streamig. No me pareció tan ajeno a lo que una vez ya hice. Es también otros formatos, en el que podés dar un recital, podés hacer una obra de teatro y presidir del aplauso. Ya estrené "El amor sos vos" (su espectáculo de monólogos y canciones), que toda la vida lo hice con publico, y en esta versión fue aceptado. La gente sintió lo que sintió en el teatro, le llegó el mensaje, y así pasa con la música. Por ejemplo, en junio el streaming era más pobre en cuanto a recursos, y ahora lo hacés con cuatro cámaras y toda una apuesta. Vos en vivo reparás en la mirada, pero eso no debe influir en tu actuación, aunque obvio que es una inyección de adrenalina. El primer show (que fue el sábado 20 de junio desde su casa) lo hacía hasta con miedo a levantar el brazo y tocar al guitarrista, pero hacerlo fue un regalo. En medio del desierto, fue un vaso de limonada.

Incluso, junto a su pareja se animaron a grabar en familia el videoclip del tema "Mi delito", cantando por Sofía Vitola, donde la pequeña Miel participó con tan solo 5 meses.

Según él, la idea surgió luego de preguntarse de qué manera se podía llevar a cabo un video, si no había chances de salir por la cuarentena. Por eso mismo, todo el equipo de producción se dirigió a la casa que los tres comparten, y mediante protocolos, hicieron la filmación en la que Mike se pone en la piel de un mayordomo.

¿Cuáles son tus próximos proyectos laborales?

-Empiezo a filmar Limbo (para la plataforma Disney), una ficción donde soy el más grande de tres hermanos, y hay problemas entre una familia millonaria. Ellos empiezan a tener problema entre sí por el poder, la desidia. También sigo con mi proyecto de cocina, presentaré nuevos shows y capaz un autoconcierto. Lo último será la obra Art, para el año que viene. Una vez que empiece a filmar Limbo ya que me quedo con eso, porque después tengo que estar con mi familia.