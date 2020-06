Mike Amigorena, su experiencia como papá primerizo, la cuarentena y su forma de reinventarse: "El show online me atrae muchísimo"

El 4 de febrero de este año, la vida de Mike Amigorena y la de su pareja, Sofía Vítola, cambió para siempre: ese día llegó a este mundo Miel, la primogénita del actor de 48 años que desde entonces no hace otra cosa que dedicarse a esa “personita hermosa” que ilumina sus días. “Está enorme y crece cada 20 minutos”, le aseguró el también músico a este portal.

Pero la crianza de Miel no es sencilla, debido a que -a sus cuatro meses- debe afrontar una pandemia. A causa del aislamiento, social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno Nacional, la hermosa bebé solo conoce la manzana de su vecindario a raíz de los breves paseos que realiza junto a sus papás.

En ese sentido, Mike fue contundente y explicó que es un “desafío” criar un hijo en medio de una pandemia y la posterior implementación de la cuarentena. “Tenés que estar muy bien para afrontar el desafío y lo que significa la crianza de un bebé cuando no podés salir. Estamos conviviendo 24/7 con ella. Tenemos nuestros momentos de anormalidades, pero nos adaptamos y adecuamos”, explicó.

Este sábado, 20 de junio, Mike Amigorena realizará su primer show del año y, a su vez, debutará en el mundo del streaming debido a la cuarentena obligatoria. El cantante, actor y compositor, uno de los personajes más versátiles del ambiente, presentará en vivo su nuevo álbum, “Daä”, en un show íntimo y desde un estudio que promete sobrepasar la pantalla.

El mismo se llevará a cabo por Tickethoylive, la cual le permite –según explicó el actor- una suerte de desahogo a una actividad que se vio claramente afectada por la pandemia. En una nota con BigBang, se refirió al show que realizará el sábado, el cual tiene un valor de 400 pesos la entrada, y se tomó un momento para hablar de la crisis que enfrentan los artistas a causa de la cuarentena.

- Antes que nada, ¿cómo está Miel y cómo estás llevando esta nueva faceta, la de papá?

-Miel está enorme, crece cada 20 minutos y ya tiene cuatro meses. Tenés que estar muy bien para afrontar el desafío y lo que significa la crianza de un bebé cuando no podés salir. Estamos conviviendo 24/7 con ella. Tenemos nuestros momentos de anormalidades, pero nos adaptamos y adecuamos. Hay momentos de chispazos, pero todo se soluciona rápido.

Si bien no salimos mucho, la sacamos a dar una breve vuelta a la manzana en su cochecito. Después salgo a comprar al ´Chino´ y una vez tuve que ir a grabar a un estudio de mi productor musical. Todo esto con sus respectivos permisos. Más allá de eso, no salimos.

- ¿Cómo estás para lo que será tu primer show del año, en cuarentena y por streaming, nada menos?

-Tal vez ansioso. Es el primer show del año y mi primer streaming de música en general. Estoy acostumbrado a esto por entrevistas, charlas, pero nunca un recital. Al principio lo iba a hacer desde mi casa, pero gracias a un protocolo que sacó la Asociación de Managers Argentinos y que fue autorizado por el gobierno, se pueden filmar los recitales teniendo el lógico cuidado.

Es decir, mantener los protocolos de seguridad y sanitarios, como el distanciamiento y la desinfección. Por eso el show, que al principio se iba a hacer en mi casa ahora será en un estudio a cinco cámaras. La gente va a ver un show como si estuviera viendo Netflix, Amazon Prime, On Demand. Esta posibilidad me atrae muchísimo y me llama la atención.

En lugar del público va a estar una cámara. Me lo imagino como un videoclip. Hablaré con la gente y no veo la hora de hacerlo. El show va a durar una hora. Voy a cantar todo mi nuevo disco Daä y algunos temas de “Amántico”. Por momentos me gusta no tener a la gente delante y tener que imaginármela: moverme para las cámaras pensando que son espectadores.

Yo uso las redes sociales, pero no para hacer vivos. Hice pocos porque no tengo tiempo y hay que saber aprovecharlo. Miel nos requiere mucha atención. Prefiero escribir, cocinar y estar con Sofía antes de hacer vivos en Instagram o Youtube. Y ahora estoy ensayando a full para lo que será el show del sábado. Pero sino, prefiero desconectar y aprovechar el tiempo.

-¿Por qué elegiste Daä como nombre de este nuevo álbum?

- Daä en polaco representa ´Daa´, la simple expresión del proceso de dar, de conectarse con el otro, con la naturaleza, con uno mismo. En lugar de tener, tenés que dar. Todo lo que pasa en la pandemia es por querer tener más de lo que se necesita y no fijarse en los vínculos.

Actualmente, el único deseo de las personas es poder recobrar ese vínculo con sus familiares que se vio interrumpido por el aislamiento. Por eso el carnero y los cueros (que utiliza durante el show) que representan la naturaleza. Es básicamente concientizar que hay que dar y no acumular.

- ¿Cómo fue que decidiste apostar por tu faceta musical mientras sostenés la parte actoral?

- Yo actúo porque canto y canto porque actúo. Van de la mano, conviven. Por querer imitar a los que cantaba, actuaba. Desde chico mezclaba la música y la actuación. Siempre se complementaron a partir de Ambulancia (la banda que tenía junto a amigos actores con la que hacían covers y también temas propios. ​ Se definían como una banda indie dance, de canciones "buena vida").

Nací escuchando música. New Order, Pet Shop Boys, David Bowie, Prince, The Beatles, entre otros, fueron mis maestros. Me marcaron y me fui formando. Lo que hago es traspasar esas vivencias y referencias que yo tengo a mi estilo: dar es dar. Me parece que la salida está dando y no quedándose con todo uno mismo.

-¿Este show online es una forma de reinventarse, de encontrarle la vuelta, en medio de la crisis que afecta al sector artístico?

-Sin duda. Esto, la pandemia, es algo inaudito. No existe protocolo y te tenés que adecuar. A nosotros nos suspendieron antes de tiempo Cabaret –la obra que protagonizaba en El Teatro Liceo- y se decidió eso, que se cobraba hasta ahí. Seguramente, hay una cláusula en los contratos que puede permitir eso y es así. Hay que saber entender que ésta es una situación única.

La verdad que es un flagelo: somos (por el rubro musical y actoral) la primera que baja la persiana en estos casos y la última en levantarla, y reanudar las actividades de nuevo. Por suerte, a Cabaret solo le quedaba un mes de funciones. Pero, por ejemplo, el caso de Separadas fue terrible. Pero no sé qué está pasando en Pol-ka y hay que aceptar la situación que nos toca.

- ¿Crees que las latas le están robando cada vez más terreno al actor argentino y que la televisión necesita más ficciones nacionales?

-Sí, pero esto no es de ahora. Hace mucho qué hay latas porque el medio cambia y otro tipo de plataformas van apareciendo. Las ficciones, en su mayoría, suelen ser carísimas el dólar se va por las nubes todo el tiempo. Es una situación muy singular y que se ve afectada por distintas cosas. Hay que reclamar, una vez ocurre. Pero lo único que hace la queja es regar lo que padecés.