Milei cruzó fuerte a Patricia Bullrich: "Ustedes generaron un desastre y son lo mismo que los K"

Se dieron con todo. Patricia Bullrich y Javier Milei coincidieron como invitados en el ciclo de Mirtha Legrand, que conduce desde el inicio de la pandemia de Covid-19 su nieta, Juanita Viale. En vivo, el economista y ahora candidato cruzó con fuerza a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Todo comenzó cuando otro de los comensales, el periodista Ceferino Reato, aseguró: "Los veo bastante cerca". Bullrich asintió y Milei buscó diferenciarse de inmediato del espacio de Juntos por el Cambio. "Hay cosas en las cuales yo no voy a poder estar nunca de acuerdo con gente que subió los impuestos", disparó el economista.

"Hay cosas que yo sí puedo decir y que las otras fuerzas (de cara a las legislativas del año que viene) no pueden ofrecer. Yo voy a renunciar a mi dieta, en caso de llegar a la Cámara. Pero no solamente eso, yo me comprometo y lo voy a decir frente a cámara: señores argentinos, Cambiemos y el kirchnerismo les subieron los impuestos. Cuando les tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Antes de subir un impuesto, me corto un brazo", disparó el economista.

Aunque Bullrich intentó cruzarlo, Milei prosiguió con su discurso y apuntó contra Fernando Iglesias. "A aquellos que hemos señalado que los impuestos son los más altos del mundo, nos llamó 'llora impuestos'. Un legislador que levanta la mano para subirte un impuesto, es lo mismo que un empleado vaya y pida que le bajen el sueldo".

"Eso es fuego amigo", le espetó Bullrich. "Si hay un diputado liberal en nuestro espacio es Fernando Iglesias", intentó proseguir. Milei, sacado, volvió a interrumpirla: "¿Sabés lo que pasa? Los condena la historia. Cuando tuvieron que elegir a un ministro de Economía, eligieron a Prat Gay; que militaba con la señora Donda. Bien de izquierda. Cuando tuvieron que elegir, el señor Marcos Peña se sentía orgulloso de ser socialista y popular. ¡Durán Barba es marxista y ahora lo asesora a Larreta! No cambiamos nada, siempre en contra de la gente".

Bullrich tomó de nuevo la palabra. "Juntos por el Cambio fue la contra cara del populismo y así se sintió. Cuando uno gobierna tiene ciertos temas que los puede llevar a fondo y otros que presentan paredes", intentó explicar.

Milei: "Cercenaron libertades. Terminaron poniendo un cepo. No les dieron los números, hubo un descalabro macroeconómico y terminaron cercenando las libertades individuales. El cepo lo volvieron a poner ustedes, al margen de empezar con el default en pesos. Yo soy liberal y no quiero que se me mezcle con una fuerza de centro izquierda".

Bullrich: "Sé respetuoso y dejame hablar. Nosotros no manejamos quien se presenta. Vos tendrás tu propia experiencia política si llegás a ser diputado, lo decidirá la sociedad argentina. Nosotros somos una fuerza que logró algo muy importante y es que por primera vez en muchísimos años, el Gobierno tiene un contrapeso institucional, político y social en la calle levantando banderas que son un espejo de lo que plantea el 'kirchnerperonismo'".

Milei volvió a interrumpirla e hizo hincapié en la gestión económica de la administración de Mauricio Macri. "No fueron distintos a los kirchneristas. Ante un descalabro macroeconómico fenomenal, como no les gustan los efectos, atacan las libertades individuales. El cepo es un ataque a la libertad individual". Atenta, Bullrich intentó hablar: "Había un contexto de crisis, en el que...". Milei: "La crisis la generaron ustedes. La crisis empezó el 28 de diciembre de 2017 el día que el señor Marcos Peña se llevó puesta la institucionalidad, porque se llevó puesto al Banco Central y terminó llevándose puesta a la economía".

"Terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Si no íbamos al FMI, entrábamos en default. Después continuó todo el desastre. Ustedes nos trajeron de vuelta al kirchnerismo. ¿Sabés qué? Cada vez que hay que votar las cosas importantes, votan igual. Votan en contra del ciudadano, son lo mismo".