Milei, Fátima Florez, Mirtha Legrand y una noche a pura lisergia: los momentos más bizarros

Tras 55 años frente a la pantalla chica, Mirtha Legrand regresó a la televisión con su clásico programa tras muchas idas y vueltas. Fue allí donde, al presentar el nuevo ciclo, se emocionó y dio unas palabras de agradecimiento: “Yo soy una leyenda. Hoy estoy aquí, he vuelto a Eltrece queridos. Muchas gracias a Adrián Suar, a Pablo Codevilla y a Nacho Viale”.

La “Chiqui” abrió el primer programa con una entrevista sumamente esperada: Javier Milei y Fátima Flórez, quienes recientemente confirmaron su romance. En ese sentido, la conductora aprovechó para consultarle sobre la agenda política al candidato presidencial y a la humorista sobre temas del espectáculo, pero a su vez, indagó en la intimidad de la pareja.

Al inicio del programa, la imitadora aprovechó para elogiar la elección del color que eligió la conductora, quien optó por ponerse un vestido de lentejuelas lila y un maquillaje en los mismos tonos. “Sigamos pintando todo de violeta. Es el color de La Libertad Avanza”, le comentó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Una vez comenzada la velada, la pareja recordó el día que se conocieron en ese mismo programa y mostraron un fragmento del mismo. Según detallaron, no se enamoraron de inmediato, sino que se generó luego de conversar en redes sociales posteriormente.

Fue allí donde la diva de los almuerzos le consultó si había posibilidad de casamiento, a lo que el candidato libertario respondió: “El problema es si se mete el Estado. Si es un contrato entre partes yo no tendría ningún problema. El problema es cuando el Estado se pone a regular algo y, como todo lo que hace el Estado, hace daño. La intromisión del Estado, dentro del contrato matrimonial, lo que hace es que la relación de las parejas empeore”.

A su vez, habló sobre su polémica con el Papa Francisco, cuando lo trató de comunista, y especificó que esas declaraciones las hizo hace seis años cuando todavía no tenía pensado involucrarse en la política. Pero volvió a mentir, dado que su última crítica al Sumo Pontífice tuvo lugar sólo semanas atrás y fue precisamente eso lo que le espetó Sergio Massa en el primer debate.

También hizo un repaso por las medidas que tomará si llega a ser electo presidente: “Primero vamos a llamar a sesiones extraordinarias. Segundo, mandamos todas las leyes de reformas. Nosotros estamos planteando hacer una reforma al Estado para poder bajar el gasto público, para también bajar impuestos, hacer un cambio en la estructura tributaria para simplificarla y, obviamente, para bajar impuestos, desregular la economía, ir a una situación de un mercado laboral, una modernización del mercado laboral para que sea más flexible. Básicamente abrir la economía y eliminar el Banco Central”.

A su vez, el libertario opinó que el país se encuentra “al borde de un desastre”. Y expresó: “Estamos al borde de la peor crisis de la historia argentina. Y todavía siguen hablando de tener política monetaria. Es un mecanismo de estafa. ¿Sabe cuánto nos robaron los políticos vía el Banco Central en los últimos 20 años? 280 mil millones de dólares. ¿Por qué cree que tanto me tiran los políticos cuando quiero eliminar el Banco Central? Porque es un mecanismo por el cual los políticos nos roban a los argentinos de bien”.

En ese sentido, volvió a confesar que admira a Domingo Cavallo como economista y declaró que el gobierno de Carlos Menem es el “mejor de la historia argentina” porque “las reformas que hizo durante los 90 fueron verdaderamente formidables y, de hecho, todavía tenemos luz, gas, teléfono y todo gracias a las reformas”.

Además, el economista reveló cuáles son sus objetivos para los próximos años, en caso de llegar a gobernar el país: “En los primeros 15 años de aplicar todas las reformas pro-mercado que estamos proponiendo nosotros, podríamos parecernos a países como por ejemplo Italia, Francia… o podría ser un poquito mejor que España. En 20 años nos podríamos parecer a Alemania, en 35 años nos podríamos parecer a Estados Unidos y en 40 años nos podríamos parecer, por ejemplo, a Irlanda”.

En un momento de la noche, Mirtha Legrand le consultó sobre los rumores sobre si habla con su perro muerto o si vive con su hermana, los cuales fueron desmentidos por el político. “Que digan lo que quieran”, deslizó.

También habló sobre Patricia Bullrich y la denuncia que le hizo por decirle “montonera tira bombas”. Allí expresó nuevamente que tiene “un pasado como terrorista de Montoneros” y agregó: “Eso está documentado en libros sobre Galimberti y sobre ella. Tiene dos situaciones en las cuales está implicada una en el año 76 y otra en el año 77″.

A su vez, habló sobre sus declaraciones respecto a la última dictadura militar y ratificó su pensamiento: “Lo que vivió Argentina en ese momento fue una guerra. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Quiere decir que el Estado tiene que jugar en las reglas de juego. Tiene que respetar las reglas de juego. Aún cuando el que está del otro lado juegue sucio. ¿Está claro eso? Por lo tanto, todos los excesos que se cometan por encima de ahí son delitos de lesa humanidad y tienen que ser sancionados”.

“Eso no quiere decir que del otro lado eran inocentes. No eran jóvenes idealistas. Eran asesinos que querían instalar el comunismo en Argentina. Entonces iniciaron la revolución armada. Que además recibían formación en Cuba, que obviamente no viajaban de manera directa a Cuba. Iban y viajaban a países satélites de Cuba, cambiaban el pasaporte y de ahí se iban para Cuba. Recibían formación militar y de ahí volvían para hacer los desmanes que hacían acá. Y ahí lo que hay que tener claro es que eso fue algo que hubo crímenes de un lado y del otro y que hay que reconocer las víctimas de un lado y del otro también”, añadió.

En medio de la cena, para la hora del postre, Jimena Monteverde se encargó de preparar los exquisitos platos para los invitados. En este caso, la cocinera los deleitó con una melena de león de caramelo. "Esa ya me la comí", agregó Fátima entre risas.

Respecto a la intimidad de la pareja, la conductora le pregunto al economista: “Yo te vi en una foto el otro día que estabas haciendo un corazoncito ¿Se lo dedicabas a alguien?”, a lo que respondió: “Yo no suelo hacer ese tipo de reflexiones, pero si lo tuviera que hacer, se lo dedicaría a Fátima”.

Después de hacer un corazón con las manos tanto él como su novia, Milei le dijo a Legrand: “No nos dé cuerda porque somos muy explosivos”. “Somos muy como adolescentes. Nos saca esa parte del niño interior que nos encanta”, añadió Fátima.

El candidato presidencial también confesó que siempre le atrajo la humorista, desde antes de conocerla. “Siempre me generó mucha admiración el trabajo que hace. Es una mujer brillante, es rápida, tiene un humor fabuloso”, resaltó sobre ella.