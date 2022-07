Miles de dólares y un anillo de diamante: la Justicia falló a favor de Jelinek en la causa por estafa

Los planes de convertirse en mamá de Karina Jelinek se vieron interrumpidos en enero de este año al ser víctima de una estafa millonaria que le provocó la pérdida de todos sus ahorros: alrededor de 200 mil dólares (alrededor de 30 millones de pesos teniendo en cuenta el valor oficial del dólar y no el blue), y varias de sus joyas valuadas en otra importante suma que el entorno de la morocha no quiso revelar.

La modelo iba a utilizar ese dinero, fruto de su trabajo durante dos décadas, para cumplir su deseo de ser madre. Cabe recordar que el año pasado la morocha había dado a conocer que tomó la decisión de ser mamá a través de la subrogación de un vientre en Estados Unidos. "No podría quedar embarazada por un tema personal, así que una amiga pondría el vientre", había dicho en julio del año pasado.

De acuerdo con Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, Karina le confió sus ahorros a José Luis Reidy, un hombre que hasta ese momento era una persona de gran confianza para la modelo, para que se los guardara en una caja fuerte. “Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”, había asegurado la letrada en el ciclo A la tarde (América).

Lo cierto es que desde hace un año que la modelo le viene reclamando a esta persona que le devuelva el dinero, pero hasta el momento no logró recuperarlo. Al mismo tiempo, desde el entorno de Karina afirmaron que este hombre ya le comunicó a la modelo que ya no tiene esos dólares en su poder. Al parecer, le había prometido que iba a invertir esa gran cantidad de dinero, pero algo salió mal y esa suma se perdió.

Por esta razón, decidió llevar su reclamo a la justicia contra quien consideraba casi como "un segundo padre". "Hace un tiempo habíamos contado que Karina Jelinek había sufrido un robo importante, que en realidad no era un robo, sino que la persona en la que confió durante muchísimos años y a la que ella le había dado un dinero importante en dólares que iba a utilizar para su tratamiento para ser mamá, se había quedado con ese dinero", contó Pampa Mónaco.

Además, reveló que Reidy fue procesado por estafa. "Se inició una causa en el Juzgado N°43 de Comodoro Py y en las últimas, horas Karina Jelinek recibió una buena noticia y muy mala para el hombre que ella dijo que era como su padre, llamado José Luis Reidy. Lo procesaron sin prisión preventiva y lo embargaron. Va a seguir en libertad porque es un delito con una pena en expectativa baja", destacó en el programa Nosotros a la mañana.

La modelo le reclama a este hombre la suma de 153 mil dólares que le había dado en billetes y un anillo de diamante solitario de marca Tiffany, cuyo valor de venta rondaría los 24 mil dólares. "En los considerandos, el juez dice que se le atribuyó a este hombre haber perjudicado personalmente a Olga Karina Jelinek al no haberle restituido en tiempo debido, la suma de 153 mil dólares y un anillo de diamante solitario de marca Tiffany", y que ella se lo había entregado en guarda", detalló.

De esta manera, Reidy fue embargado por 60 millones de pesos.- "Si no los tiene, lo van a inhibir... ¿Qué significa? no puede hacer nada a su nombre", agregó Ariel Wolman, "El hombre, de nombre José Luis, era como un padre para mí. Tenía relación diaria de amistad y confianza, pero me estafó. Ahora me estoy dando cuenta de que en realidad no era la persona que yo creía", había contado en su momento la propia Jelinek.

En aquel momento, además, sostuvo que su mayor temor era que Reidy ya no tuviera su dinero. "Se lo di para que guarde en su caja fuerte porque yo no tengo. Y resulta que no solo no tiene mi plata sino que está inventando que yo le debo a él", había contado la morocha. En abril de este año, Nico Freijo había contado en Instagram que Karina lo había elegido para apadrinar a su futuro retoño. "Me confirmaron que seré padrino", escribió.

Junto al mensaje, el diseñador arrobó a la modelo y recibió todo tipo de comentarios. Uno de sus seguidores, sin poder creer la noticia, le consultó: “¿Vas a ser el padrino del hijo de Karina Jelinek? ¿Es verdad eso?”. A lo que el diseñador, con mucha picardía, contestó mencionando a Jelinek: “Eso me prometió, y yo acepté feliz porque amo a los niños y hace mucho tiempo hablamos del tema. Y creo que falta menos. Igual, pregúntenle a ella”.

Fue entonces que Freijo le preguntó públicamente a su amiga: “¿Voy a ser el padrino?”.A lo que ella, respondió: “¡Sí!”. “Confirmado. Soy el padrino del hijo en camino de mi gran amiga Kary Jeli, una mujer puro amor”, concluyó el amigo de la modelo junto al hashtag #BabyABordo. El año pasado, la morocha había dado a conocer que tomó la decisión de ser mamá a través de la subrogación de un vientre en Estados Unidos.