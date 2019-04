Santiago "Chano" Charpentier quedó en el centro de la escena cuando su ex, Militta Bora, se presentó en la Justicia Penal y Civil para denunciarlo por “violencia de género y abuso sexual”. “Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo un hecho de violación”, aseguró la rockera.

Al testimonio de Militta, se le sumó el de la ex asistente del cantente, Soledad Gómez. Se refirió al constante uso de drogas por parte del cantante y relató que "cuando lo veía consumir yo tenía que llamar a su terapeuta o a su acompañante terapéutico y que lo traten de controlar".

"Me mandaba mensajes de audio diciéndome 'bajá que te c... a trompadas, te voy a matar, ¿quién te pensás que sos? Estás acá por mí'. Esa noche fue mi límite, me vi viajando en un patrullero a un hospital porque él estaba mal, lo echaron del hotel, donde hizo un escándalo”, contó Gómez.

Pero en medio de este contexto y con el ex líder de Tan Biónica acusándola por “extorsión”, Militta volvió a hablar de Chano y advirtió: “Está todo en manos de la Justicia, la semana que viene hay una audiencia. Me parece que queda en evidencia…Lo que todos ven, eso es lo que es, y queda en evidencia como era su trato conmigo’’, sostuvo la artista.

Además, consultada sobre los dichos del músico, quien aseguró que la rockera le pidió 10.000 dólares para no denunciarlo, la cantante aclaró: ''Eso lo viene diciendo desde enero y se le mandó una medida cautelar, porque es una calumnia, y no tiene como probarlo, es una extorsión, él se maneja así, él arreglo todos sus quilombos con guita y con manipulación’’.

En diálogo con el programa Confrontados, Militta aseguró que Chano se “jactaba de su impunidad” durante sus choques y excesos: “Él se sentía orgulloso. Me decía que si le hacía la denuncia se iba a encargar de que no volviera a laburar, que no pueda tocar ni en un bar”.

Y siguió: '´'Yo soy impune, choqué ocho autos y mis abogados me pasaron un litro de suero en sangre y soy impune’, y salió limpio y en realidad la situación fue otra. Yo tengo una denuncia judicial, con fotos, pruebas, testigos, amenazas, y siempre se terminan preocupando”.

Por último, Militta contó que tiene un chat con varias chicas que salieron con Chano y que también pasaron por la misma situación que ella. “Van a esperar a que mate a alguien y se van a seguir preocupando por su salud. Él acosó a chicas cuando eran menores”, sentenció.