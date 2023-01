"Millonaria, quilombera y eventera": De Paul y las tres patas del plan "aniquilemos a Camila"

Sigue la guerra. Mientras que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel disfrutan de su relación en Europa, Camila Homs pasa sus días en las exclusivas playas de Punta del Este escoltada durante el día por sus dos hijos (Francesca, 3; y Bautista, 1) y por las noches factura en dólares sus constantes presencias en los boliches y paradores de moda. La venganza del futbolista y el operativo "millonaria, quilombera y eventera" para arruinar la imagen pública de su ex mujer.

Hay que decirlo. Hasta hace una semana, quien venía ganando la pulseada mediática era sin lugar a dudas Homs. Estratega como pocas, la modelo se encargó de cerrar la millonaria división de bienes con De Paul antes del inicio del mundial, decidió no viajar a Qatar (pese a que podría haber ido con sus hijos) y se llamó a silencio durante todo el torneo. Por ese entonces, eran el centrocampista y Stoessel quienes se encontraban en el centro del huracán mediático, por el bajo rendimiento inicial del "motorcito" y la injusta fama de mufa adjudicada a la cantante.

Después del partido ante México, la situación cambió por completo. Conforma la Scaloneta avanzaba en su odisea mundialista, la hinchada volvió a aplaudir a De Paul y Tini pasó así de ser "yeta" a "cábala" en cuestión de días. Homs siguió todo el proceso en silencio y desde Buenos Aires. Pero la tregua terminó cuando el campeón del mundo regresó a la Argentina y decidió reencontrarse primero con su novia, plantando a sus dos hijos que lo estaban esperando en Puerto Madero con regalos.

La modelo recogió el guante y publicó un llamativo video en sus redes sociales anunciando así el inicio de un nuevo round. De inmediato, su entorno se encargó de filtrar a los medios que De Paul había plantado a sus hijos; lo que generó la indignación del entorno del futbolista que respondió con munición pesada. Fue precisamente la noche del regreso del futbolista a la Argentina la que dio inicio al operativo "Camila no es una víctima", después del violento cruce por WhatsApp en el que la modelo lo amenazó con impedirle el contacto con sus hijos y acusó a Stoessel de "drogadicta" y "prostituta".

Mientras intenta definir su futuro profesional en España (en el Atlético Madrid no quieren saber nada con mantenerlo en el plantel), De Paul le dio instrucciones a sus abogados para que avancen con una denuncia por amenazas y hostigamiento contra Homs. Pero eso no es todo: el centrocampista también autorizó la difusión de los violentos mensajes que recibió por parte de su ex mujer, aunque el diálogo fue editado para cuidar la imagen del deportista.

"Con el acuerdo que firmó, es millonaria. No entendemos qué más quiere", precisaban por esos días desde el entorno del futbolista y, casualidad o no, a los pocos días se filtraron más detalles del jugoso acuerdo económico que Homs firmó antes del inicio del mundial. Todo esto, claro, mientras la modelo buscaba capitalizar la atención mediática que recibió tras la escandalosa separación para impulsar su carrera como modelo en la Argentina y se presentaba en los medios de comunicación como una madre que debía criar en soledad a sus dos hijos.

A la filtración de los chats editados y del acuerdo económico, se sumó otro nuevo ataque contra Homs. En los últimos días, después de que se viralizó el video en el que la modelo arengaba a una multitud al grito de "Tini se la come, Cami se la da", se conoció también la cifra que la modelo cobra por cada una de sus presencias en los boliches y los paradores de Punta del Este. En concreto, se supo que la rubia se lleva cinco mil dólares por evento y, a juzgar por su ajetreada agenda, al momento ya habría facturado más de 30 mil dólares en menos de diez días de temporada.

Mientras De Paul y Tini se muestran enamorados en Europa y lejos de los escándalos, Camila sortea desde Uruguay la prensa negativa que comenzó a recibir después del violento video playero. Y aquí el daño no fue sólo mediático: muchas marcas comenzaron a poner en duda sus contratos con la rubia, quien además fue "bajada" de un mega desfile en Mar del Plata por su "perfil de quilombera". A eso se le sumó la postergación del programa de cocina que había grabado para que saliera como especial de Fiestas para El Trece y que jamás salió al aire.

El último ataque llegó en las últimas horas. Si bien hasta ahora se sabía que la modelo se había quedado con dos lujosos departamentos en Puerto Madero y una suite (además de 150 mil dólares en una cuenta bancaria, una cuota alimentaria mensual de 30 mil euros, dos autos de alta gama, viajes cada 45 días en primera a Europa y más beneficios), los millonarios montos de las propiedades llegaron una vez más a los medios.

De acuerdo a lo consignado por el diario La Nación, dos de las propiedades que Camila se quedó tras la firma del acuerdo forman parte del emprendimiento SLS Lux Puerto Madero. Se trata de un exclusivo complejo de dos edificios de treinta pisos y un hotel con 60 suites (una de las cuales quedó en manos de Camila), cuyo valor sólo para pasar la noche es de $65.000.

También se publicaron los posibles valores del departamento del complejo Lux que quedó a nombre de Homs. Los precios van de los US$255.000 para las unidades más chicas (de 34 metros cuadrados), pero alcalzan los US$2.500.000 para los de cuatro ambientes, cuyo metraje es de 255 metros cuadrados. ¿Cuánto vale el departamento del edificio Lumiere de Puerto Madero en el que Camila vive con sus dos hijos? La propiedad de casi 200 metros cuadrados cotiza US$860.000.