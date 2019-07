Millones, extorsión y mala leche: Maxi López reveló el calvario que sufre por Wanda Nara e Icardi

Maxi López pasó por Podemos Hablar como invitado y sorprendió con varias revelaciones sobre la tormentosa relación con su ex mujer, Wanda Nara, y con su actual pareja Mauro Icardi.

"Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones", explicó en referencia a sus hijos Benedicto, Valentino y Constantino. "A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos".

Así, el actual jugador de Vasco Da Gama brasileño explicó que siente que se esta "perdiendo una parte de la vida" de sus hijos y que eso "no va a volver atrás". Al mismo tiempo rescató el hecho de que logró que entre él y los niños haya "un ambiente que está bueno y es saludable, como si no hubiese pasado el tiempo".

"Los problemas de los grandes los tienen que solucionar los grandes. Cuando entran los chicos en los conflictos de los grandes no está bueno porque yo puedo resolver, pensar y manejarme de otra manera. Pero cuando una persona trata de hacer daño a otra a través de los más chicos no está bueno. No por mí, sino por ellos", subrayó López.

El futbolista explicó que sus problemas con Nara siempre tienen que ver con el dinero. "La plata no alcanza nunca. Después de todos estos años y viviendo diferentes situaciones me parece que el tema del dinero es un pretexto. Acá no es que está faltando el dinero, lo que está faltando es el respeto y ni todo el dinero del mundo puede cubrir eso".

Confrontación y, ¿venganza?

Al mismo tiempo, López reveló que tuvo una charla personal con Mauro Icardi en la cual trajo a colación las dificultades para ver a sus hijos. "Le dije 'en un futuro vas a ser padre y vas a entender la situación. Por ahí ahora no lo entendés porque no lo sos, pero no está bueno'", recordó.

Andy Kusnetzoff aprovechó el momento para preguntarle sobre un rumor que circulaba en Italia: que la mafia de Sicilia le había ofrecido a López darle "un susto" a Icardi como venganza. "Prefiero no hablar de eso", respondió el futbolista entre risas dando a entender que la leyenda era cierta.