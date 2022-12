Mimos, playa y romance: Zaira y Facundo Pieres se mostraron juntos por primera vez en Punta

Para sorpresa de pocos, el Wanda-Gate dejó secuelas. Sin ir más lejos, el matrimonio de Zaira Nara y Jakob von Plessen pasó por una aguda "crisis" que se originó a partir del affaire que mantuvo Mauro Icardi con Eugenia "la China" Suárez y que, a su vez, se potenció por una supuesta infidelidad del "gaucho". Al igual que el matrimonio de Wanda, los padres de Malaika y Viggo le pusieron punto final a la relación.

Lo cierto es que actualmente Zaira se encuentra en Punta del Este para recibir el Año Nuevo y allí se reencontró con Facundo Pieres, el hombre que habría elegido para olvidarse definitivamente del padre de sus dos hijos. Según trascendió, ambos se cruzaron este miércoles en un evento y fueron retratados por Paparazzi mientras conversaban con Susana Giménez y Marcelo Tinelli.

Desde hace mucho tiempo, a la bella modelo y conductora la vinculan con distintos hombres de alta alcurnia y del jet set mediático. Ella, por supuesto, siempre negó todo con su pícara sonrisa. De hecho, se a había vinculado con Pieres hace casi 8 meses, lo que generó un escándalo puertas adentro de su intimidad. Y es que Jakob y su mejor amiga, Paula Chaves, estallaron al enterarse del nuevo romance que la menor de las Nara.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es que Zaira se vengó de la peor manera de Von Plessen, que siempre fue apuntado como un “infiel” por los expertos en el mundo de la farándula, y comenzó a salir con Pieres, un famoso polista, que forma parte del círculo de conocidos de su ex marido. Indignado, Jakob le habría pedido explicaciones a Zaira y ella le respondió de la única manera que se le debe responder a una ex pareja que hace algún tipo de requisitoria sobre la vida sentimental: le cortó el teléfono.

Pero después de tan excelente acción, a Nara le llegó otro insólito problema. Es que su mejor amiga también la llamó indignada. ¿El motivo? Simple, Chaves quería saber si era cierto que estaba en una relación con Facu. ¿Por qué le consultó eso? Porque hace mucho tiempo, antes de enamorarse de Pedro Alfonso, la modelo había salido con Pieres. Grave error.

Yanina Latorre, panelista de LAM, confirmó que tenía información precisa sobre los reiterados ingresos de la modelo al country del polista. El vínculo entre Zaira y Facu nació por Instagram. Poco después coincidieron en Miami y el flechazo fue inmediato. “La verdad es que me rompe las pelotas que salgas con mi ex”, habrían sido las palabras Paula Chaves, según informaron en Socios del espectáculo.

Poco le importo a Zaira, que siguió con el perfil bajo y el romance con Facu. Tiempo atrás había trascendido que Jakob le habría sido infiel a la conductora de Telefe en Paris. "Jakob lo acompaña al cuñado (de Zaira) y, supuestamente, lo espera (en el auto). Pero la información que yo tengo es que Zaira se habría enterado de que mientras Mauro estaba con la China, Jakob no habría estado solo", había contado la periodista Karina Iavícoli.

Y agregó por aquel entonces: "Encima, habría estado con una modelo muy conocida. Ese es el quiebre. Fue en París". Recordemos que Von Plessen fue señalado como "cómplice" de Icardi durante el affaire que el futbolista mantuvo con la actriz. De hecho, el polista habría acompañado en el auto a Icardi hasta el hotel de París donde se encontró con la China.

Además, señalaron que el gran problema de esta pareja, más allá del episodio del WandaGate, fue la distancia. “A este muchacho le encanta estar viajando, en safaris, en el sur, en su campo y eso fue alejándolos. Ella está sola criando a sus hijos y siente su ausencia”, habían revelado, mientras que además sumaron que “ella está triste y no puede revertir la situación que la ha llevado a esta instancia”.

Esto, al parecer, sucedió desde los inicios de la relación, pero ahora con dos hijos le fue imposible de sobrellevarlo. “Ella estaba embarazada y se fue a África a un camping, pero ya con dos chicos es diferente”, había trascendido. Vale destacar que el hijo menor de ambos “nació en San Martín de los Andes porque ella lo estaba siguiendo a él y hay un momento en el que uno piensa cuán justa es la entrega y la demanda en la pareja”.

Lo cierto es que ante las versiones de la crisis, varios hombres habrían comenzado a rondar a la modelo. Y uno en particular hace ya varios meses: "Hablamos de Facundo Pieres, es el ex novio de Paula Chaves, íntima amiga de Zaira. Me pongo a investigar y me dicen que está separado de su mujer desde diciembre. Me dicen que cuando Zaira viajó a Miami habría habido un encuentro con él, que está jugando en Wellington, a 40 minutos de Miami", contaban en Socios del espectáculo.